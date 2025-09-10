La tradizione dell’Oratorio del ’600 tra concerti e cicli di conferenze

In occasione dell’apertura delle celebrazioni per i 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo, prevista per domani, sarà presentato l’intervento di ristrutturazione della Chiesa di San Carlo realizzato dalla Fondazione, con il sostegno della Fondazione di Modena.

L’obiettivo culturale del progetto è consistito nell’elaborazione di una soluzione organica di conservazione materiale dei paramenti murari esterni, accompagnata dalla stesura di intonachino nelle zone ove era originariamente presente. L’approfondito studio dei disegni originali dell’architetto Bartolomeo Avanzini, risalenti al Seicento, e l’utilizzo di tecnologie avanzate di rilievo e analisi hanno consentito di riportare la chiesa alla sua forma originaria.

"Dopo anni di studi, ricerche d’archivio, analisi chimiche e fotografiche – ha spiegato l’architetto Francesco Gentili, progettista e direttore dei lavori – abbiamo iniziato a comprendere quale dovesse essere la soluzione per il restauro del monumento e individuato l’intonachino con il colore originale. Per decidere la finitura della facciata, mi sono immaginato di trovarmi nell’Ottocento davanti al prospetto: la facciata era quasi integra, mancavano soltanto alcune parti di intonaco, ma tutti i motivi architettonici e geometrici risultavano intatti. Da qui la scelta di riportarla all’aspetto originario, così come si presentava al momento della sua edificazione".

Tra le iniziative che si svolgeranno all’interno delle celebrazioni, rientra una programmazione speciale dedicata alla musica, proposta dalla Fondazione Collegio San Carlo in collaborazione con Grandezze&Meraviglie – Associazione Musicale Estense, nell’ambito del progetto ‘Modena Capitale dell’Oratorio Musicale’.

Tra novembre e dicembre, la programmazione riporterà alla luce la tradizione dell’oratorio sacro modenese del Seicento. Il progetto sarà inoltre accompagnato da un ciclo di conferenze che esploreranno la forma dell’Oratorio, il caso modenese e l’architettura dei luoghi di esecuzione di questo genere musicale. "Tra i luoghi più importanti per l’esecuzione dell’oratorio sacro – ha dichiarato Enrico Bellei, direttore artistico di Grandezze & Meraviglie – un ruolo di primo piano lo occupò il San Carlo Rotondo, edificio che, a partire dal nome, testimonia la comune matrice dell’oratorio con l’antico Collegio dei Nobili di San Carlo. Era il luogo privilegiato per l’esecuzione di questo genere musicale particolarmente amato da Francesco II d’Este: si parla di 105 oratori di carattere sacro, presentati non con scene e costumi, ma con gestualità e tratti propri dell’opera".

j. g.