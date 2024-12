"La tradizione esige i tortellini"

"Tortellini, cotechino, lenticchie e bollito". Non hanno dubbi Gabriella Guaitoli e Mario Donati, mentre dettano il menù per il cenone della vigilia. E che in attesa dei parenti, prepareranno con grande cura per l’occasione. "Abbiamo molto a cuore la qualità dei prodotti che compriamo e che portiamo a tavola, soprattutto in un momento così speciale come il Natale – affermano – e anche quando andiamo al supermercato, facciamo una selezione ben mirata.

I rincari però ci sono ovunque, e rispetto agli scorsi anni notiamo che sono aumentati anche i prodotti di prima necessità: un aspetto, questo, da non sottovalutare".