La tragedia nella miniera di Cherry. Fanano ricorda i suoi undici morti

Domenica Fanano ricorda con una targa i suoi undici emigranti morti nella tragedia mineraria che il 13 dicembre 1909 accadde a Cherry, nell’Illinois. Ammontarono a 259 le vittime, 73 delle quali italiane e una quarantina dell’Appennino modenese e bolognese. Questi i nomi degli undici fananesi: Alfio Amidei, Michele Bastai, Gioacchino Benassi, Francesco Dinelli, Agramante Fogliani, Giovanni Galletti, Giovanni Guidarini, Francesco Lolli, Giuseppe Nanni, Augusto Sargenti, Innocente Turchi. Quel 13 dicembre 1909, 481 persone stavano lavorando all’interno della miniera di carbone. Vi si scatenò un incendio provocato da lampade al cherosene: 200 riuscirono a salvarsi, mentre oltre 250 rimasero intrappolati nelle profonde gallerie. Soltanto 21, che resistettero otto giorni nella nicchia di una galleria, riuscirono a rivedere la luce. Di questi, tre erano di Fanano: i fratelli Giacomo e Salvatore Pigati e Francesco Zanarini, quest’ultimo bis nonno di Frank Cattani, arrivato in questi giorni dagli Stati Uniti. Frank Cattani è Village President di Ladd, paese poco distante da Cherry, nel cui cimitero riposano diverse vittime della disgrazia mineraria.

Domenica, la cerimonia inizierà alle 16. Da piazzale Fairbanks partirà una sfilata con le autorità, la banda municipale di Fanano, il parroco don Michele Felice e una delegazione degli italo-americani di origine fananese e dei dintorni. Raggiungerà l’oratorio della Madonna del Ponte, la Chiesa degli Emigranti, fondata negli anni Trenta con le offerte di diversi fananesi emigrati negli Usa. Qui si terranno gli interventi del sindaco Stefano Muzzarelli, di Frank Cattani e dello storico Massimo Turchi. Seguirà la lettura della Preghiera dell’Emigrante da parte di don Michele Felice, al termine della quale sarà svelata la targa che ricorda gli 11 fananesi morti a Cherry. "Siamo felici di ricordare con i nostri concittadini americani questa triste ricorrenza – ha dichiarato il sindaco Stefano Muzzarelli -. Non dobbiamo mai dimenticarci che siamo stati un popolo di emigranti. Un mondo come il nostro che mostra così tanta indifferenza e intolleranza verso chi ha bisogno deve aprire gli occhi accendendo la memoria su tristi tragedie come questa".

Walter Bellisi