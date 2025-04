La tragica fine di Larimar e i rischi collegati a bullismo e chat

LARIMAR ANNALOROIl 9 novembre una ragazzina di 15 anni, promessa della pallavolo, alta quasi un metro e ottanta di nome Larimar, si è impiccata con la corda di un’altalena. Qualcosa l’aveva molto turbata. "É successa una cosa molto grave", aveva detto lei stessa a sua madre salendo in macchina. Stava per svelare tutto alla madre ma sull’auto è salito il padre e la ragazza ha smesso di raccontare. Era successo qualcosa al liceo scientifico che lei frequentava.Si è saputo solamente dopo: una lite con alcune compagne e con degli studenti tutti attorno a guardare, senza aiutare Larimar. Non era soltanto una questione di botte, insulti e tirate di capelli: c’era di più.Lari avrebbe scoperto che nelle chat dei suoi compagni di classe e forse anche online, circolavano sue immagini intime.