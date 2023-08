La ’Traviata’ ai Giardini Ducali "Un Ferragosto ricco di musica"

"Sempre libera degg’io folleggiare di gioia in gioia", canta Violetta ne "La Traviata". E sembra quasi un motto per il Ferragosto, una giornata in cui tutti cercano un’occasione per far festa e sentirsi un po’ più liberi. E proprio "La Traviata" di Giuseppe Verdi accompagnerà la serata di oggi ai Giardini Ducali di Modena, per iniziativa del Salotto Culturale (con la direzione artistica di Sabrina Gasparini) e dell’associazione Mo-Mus. Grazie a una formula divulgativa già collaudata negli anni, la celebre opera verrà ‘raccontata’ in sintesi e cantata nelle sue arie più celebri per incuriosire tutti, anche coloro che magari non si sono mai avvicinati a un genere musicale che non è ‘passato’ e neppure difficile, anzi è profondamente connaturato alla nostra terra e alla nostra storia.

Protagonisti di questa "Traviata" ai Giardini (dalle ore 21) saranno il soprano Sara Gramola (nel ruolo di Violetta Valery), il tenore Danilo Formaggia (Alfredo Germont) e il baritono Marzio Giossi (Giorgio Germont). Il maestro Stefano Seghedoni, apprezzato direttore d’orchestra, li accompagnerà al pianoforte (affiancato da Gen Llukaci al violino) ma sarà anche la ‘voce narrante’ che condurrà il pubblico attraverso la toccante e tormentata storia d’amore messa in musica da Verdi.

Il Salotto Culturale poi proporrà una serata in musica anche domani sera alle 21 al Chiostro di San Pietro. Alla ribalta il Quartetto Mefitis con un concerto di musica colta popolare mediterranea, attraverso varie tappe geografiche e stilistiche. Saranno proposti brani di musica classica operistica francese e italiana, passando per arie da camera in vari idiomi, fino ad ascoltare brani appartenenti alla tradizione partenopea, con sottolineature spagnoleggianti sulle corde della chitarra. Il quartetto è composto dalle voci di Tiziana Lobosco (mezzosoprano) e Valeria Veltro (contralto) e dalle chitarre di Francesco Latorraca e Gaetano Agoglia. Per assistere a questo concerto è richiesta un’offerta di 5 euro, da devolvere al restauro del chiostro.

s. m.