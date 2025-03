La ‘tribù’ delle mamme: "Eventi, corsi e sostegno. Sempre più adesioni"

Modena, 30 marzo 2025 – Una festa colorata e decisamente vivace: è stata quella organizzata nei giorni scorsi delle mamme de ‘La nostra Tribù’ per festeggiare il loro primo compleanno. Da un’idea di Giulia Ferrari, ne è nato un ‘movimento’ che, tra Modena e la provincia, dalla pianura all’appennino, coinvolge almeno 500 mamme e che probabilmente è unico in Italia. Ma cosa è ‘La nostra tribù’? Un gruppo di auto-aiuto nato spontaneamente tra neo mamme con il desiderio o la necessità di condividere l’esperienza della maternità. Una festa di compleanno che ha segnato anche due importanti ‘inaugurazioni’: la nascita del ‘Cerchio delle nonne’, il primo cerchio di nonne di Modena, e la collaborazione con la ‘Casa Delle Donne’, e in particolare con ‘Donne e Giustizia’. "Un bellissimo pomeriggio insieme – racconta Giulia Ferrari, vera e propria anima del gruppo –. Eravamo circa 35 mamme e oltre 20 nonne, più tutti i bimbi/e ovviamente per una buonissima merenda offerta dalla gastronomia Pradella". La comunità sta crescendo sempre di più, con tanto di un ricco calendario di eventi di ogni genere, per rispondere alle necessità di chi ne fa parte. Appuntamenti che vanno da incontri con le esperte (psicologhe, pediatre, dermatologhe) a letture di gruppo, ginnastica al parco, appuntamenti in lingua o pensati apposta per le mamme ‘fuorisede’ o per quelle di diverse nazionalità. "’La nostra tribù’ è nata da un mio desiderio di condividere con altre mamme l’esperienza della gravidanza, post parto e maternità. Desiderio che ho poi riscontrato in tutte le madri che ho incontrato: così per poter ovviare al rischio della depressione post partum e fare stare insieme tra loro il più possibile le mamme, confrontarsi, comprendersi, aiutarsi, ho ideato questo gruppo che ora vede sempre più partecipazioni. Se tendenzialmente, infatti, le mamme hanno figli/e massimo sui due anni (coetanei alla mia), adesso anche quelle con bimbi/e di tre anni mi stanno chiedendo di entrare nel gruppo". La comunità, anzi ‘la tribù’, è composta da vari sottogruppi di mutuo aiuto e supporto, specifici per gli eventi: scambio/vendita/noleggio, acquisti condivisi e scontati, relax e sostegno psicologico, ginnastica. C’è il gruppo ‘mama vicina’, "affinché le mamme che abitano nel medesimo quartiere possano incontrarsi e conoscersi", quello della grotta di sale per combattere i raffreddori, quello per la piscina, quello della coach per la ‘genitorialità gentile’, e a breve partirà anche il ‘mama pioggia’, "sull’esempio dei paesi nordici, per ‘stimolare’ le mamme ad uscire insieme alle altre del gruppo anche quando piove insieme ad altre mamme". Quando una neo mamma chiede di entrare a fare parte della ‘tribù’, Giulia presenta un questionario da compilare, dove indicare ‘cosa può dare al gruppo, se ascolto o proprio lavoro’: "Alcune di noi si sono rese disponibili per tenere i corsi di ginnastica, oppure una mamma che è commercialista si è offerta per aiutare le altre con i bonus". Dal prossimo anno la ‘tribù’ diventerà un’associazione vera e propria: "Questo – spiega Giulia – ci consentirà di usufruire di contributi e altro".

Gli eventi sono nella quasi totalità gratuiti e tante le realtà che donano. "L’aspetto della gratuità è molto importante: come una mamma dona l’amore incondizionato ai figli, così auspico che la città-madre possa provare per le sue figlie (noi mamme) il medesimo amore. Non chiediamo soldi, ma i modenesi hanno un cuore grande".

Maria Silvia Cabri