La Triennale del Venerdì Santo. Si rivive la passione di Cristo

Ritorna la Triennale del Venerdì Santo a Fanano, un evento che si ripete dal Medioevo. I membri delle confraternite, insieme a tanti altri volontari, sono impegnati da settimane ad allestire i ‘cordoni’ verdi che fino a due edizioni fa venivano realizzati con il bosso (o busso) mentre ora si utilizzano rami di tuia.

Venerdì si inizia alle ore 15 con il rito della traslazione di Gesù Morto dalla Cappella Fogliani alla Cripta Verde seguito, dalle 18,30, dalla traslazione di Gesù Morto dalla Cripta Verde alla Basilica di San Silvestro dove, alle 20, si svolge la celebrazione dei riti del Venerdì Santo. Alle ore 21 inizia la solenne processione lungo il percorso verde con sosta di fronte alle ricostruzioni dei momenti salienti della passione di Cristo. La funzione religiosa è officiata da don Michele Felice, parroco di Fanano, e da monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi e Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La processione ha inizio dalla chiesa di San Silvestro e si snoda lungo piazza Corsini, via Sabbatini, piazza Ottonelli, via Pianata, piazzetta Fuoco, piazzetta Muzzarelli, via Pigna: vie e piazze che per l’occasione riassumono i nomi delle antiche otto contrade nelle quali veniva divisa la parrocchia ai fini della partecipazione ai lavori: Chiesa, Piazza, Stradone, Poggiolo, Pianata, Fuoco, Piazzetta, Gesù Morto. L’allestimento della Triennale si potrà visitare per almeno una settimana.

La Chiesa di San Giuseppe, con il suo museo dedicato ai Padri Scolopi, sarà aperta venerdì 19 dalle 19 e lunedì 21 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e sarà a disposizione un accompagnatore.

"Un paese ricco di tradizioni e storie – afferma Stefano Muzzarelli sindaco di Fanano - che vengono mantenute dalle antiche Confraternite Religiose, da tutti i cittadini". Maurizio Foli, presidente del Comitato organizzatore del Venerdì Santo, fa presente che "Oltre 150 - 200 volontari hanno lavorato incessantemente in queste settimane per un risultato sempre emozionante a farsi e a vedersi".

