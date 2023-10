La tromba jazz di Tagliazucchi

Visionario e trasversale, ma anche impeccabile esecutore dello swing più ammaliante, Mirco Tagliazucchi, virtuoso delle tromba che figura nelle bouvette altolocate del jazz, è l’ospite d’onore delle "jam session del lunedì" griffate Amici del Jazz di Modena. L’appuntamento con la band residente Free Quartet capitanata da Luciano Bruni è al Centrale 66, location vagamente razional-futurista dell’Abate Road, al civico 66 dell’omonima strada, prima tranche della serata per rendere omaggio ai grandi trombettisti della storia delle sonorità afroamericane, da Dizzy Gillespie a Miles Davis. Tagliazucchi, originario di Maranello, vanta un curriculum di tutto rispetto. Diplomatosi in tromba nel ‘95 al Liceo Musicale "O. Vecchi" di Modena, si dedica allo studio del jazz con un fervore che sorprende ex docenti e compagni di corso, frequentando i Corsi di perfezionamento musicale di Siena Jazz con maestri del livello di Paolo Fresu e Marco Tamburini. Nel 1998, consegue nella stessa città toscana una borsa di studio della Comunità Europea consistente in un "Corso di Alta Qualificazione Professionale" con Buster Williams, Gary Bartz, Kenny Burron ed Heddie Henderson. Un collage di esperienze super formative. Nel 2004 centra un’altra borsa di studio ai seminari estivi della Berklee University of Boston di Umbria Jazz e nel 2008 è finalista al Premio Internazionale Massimo Urbani. Dal 2000 inizia l’ attività di musicista incrociando grandi performer del jazz nell’ambito di festival e rassegne di richiamo assoluto, da Albinea Jazz ad Asti Musica, da Jazzin’ it Vignola al Bologna Jazz Festival e Umbria Jazz. La ribalta di stasera è di tutto rispettopotendo contare su Cesare Vincenti alla chitarra, Lucio Bruni al pianoforte, Glauco Zuppiroli al contrabbasso e Lucio Caliendo alla batteria. Info 373 7651192

g.a.t.