La tutela dell’ambiente. Hera rilancia il concorso per progetti virtuosi

Mettersi in gioco, con azioni concrete, per il bene della nostra comunità. È stata alta l’adesione al concorso #abbiamonelcuore promosso nel primo semestre 2023 dal Gruppo Hera e dai comuni di Modena, Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e associazioni nell’elaborazione di progetti orientati al decoro e a pratiche virtuose, come la prevenzione della produzione di rifiuti e la loro differenziazione. Sono infatti una quarantina le associazioni e i singoli cittadini che hanno presentato le loro idee per contribuire alla cura dell’ambiente, degli spazi e dei beni comuni. I progetti pervenuti che saranno premiati sono stati valutati dalle giurie tecniche, che hanno stilato le graduatorie finali (consultabili al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera). Trainato dal successo della prima fase, il concorso riparte ora con grande entusiasmo anche nel resto della provincia, coinvolgendo altri 27 comuni su tre aree: la cintura di Modena (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario), l’Unione Terre di Castelli (Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e la montagna (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Serramazzoni e Sestola). Le realtà di questi territori interessate a mettere a disposizione le proprie idee orientate alla sostenibilità potranno quindi avanzare la loro candidatura attraverso il sito del Gruppo Hera (www.gruppohera.itabbiamonelcuore-nuovi-comuni).

Potranno inoltre partecipare ai “world café”, incontri informali promossi dal Gruppo Hera e dalle Amministrazioni locali per riflettere e condividere proposte da candidare al concorso.​​ Intorno allo stesso tavolo referenti della multiutility e amministratori pubblici potranno così confrontarsi con cittadini, studenti, volontari, lavoratori, imprenditori, esperti, con approcci, esperienze e opinioni diverse per individuare insieme soluzioni innovative da candidare al concorso. Il primo “world café” si terrà a Piumazzo di Castelfranco Emilia il 10 ottobre. Il concorso individua quattro ambiti specifici ai quali i progetti in gara dovranno fare riferimento: "prevenzione e riduzione" riguarda le idee per contenere la produzione dei rifiuti attraverso, per esempio, il minor ricorso agli oggetti monouso, un maggiore consumo dell’acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia, il riutilizzo degli oggetti che possono avere una seconda vita. E ancora i progetti che incentivano il compostaggio. "Qualità raccolta differenziata" comprende idee per migliorare la qualità della differenziata, sensibilizzando cittadini e imprese a una migliore separazione di carta, plastica e organico, riducendo sfalci e potature o rendendone più efficace la gestione. "Utenti con esigenze speciali" riguarda idee per supportare gli utenti con esigenze particolari, come gli anziani, gli stranieri, le persone con disabilità, i turisti e consentire loro un migliore comprensione o accessibilità dei servizi di raccolta. "Decoro urbano" è dedicata ai progetti di decoro urbano per la cura degli spazi comuni.