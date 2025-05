La Uil critica l’Ausl: “Lavoratori isolati, situazione grave”

Modena, 2 maggio 2025 – Per la Uil Fpl una lavoratrice in turno notturno “da sola si è trovata ad affrontare una situazione di pericolo reale inaccettabile”. Per l’Ausl di Modena, invece, i fatti sono andati in modo diverso e “l’attenzione al tema della sicurezza del personale è costantemente all’ordine del giorno della programmazione aziendale”. Botta e risposta tra il sindacato e l’azienda sanitaria sul laboratorio di analisi dell’ospedale di Pavullo. Per la Fpl, la notte fra il 30 aprile ed il primo maggio, “un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, ubriaco e insanguinato, si è presentato alla porta del laboratorio dopo essersi allontanato dal pronto soccorso senza alcuna dimissione. Il paziente ha avuto accesso alla palazzina del laboratorio – fisicamente distaccata dal presidio ospedaliero principale – mentre la dipendente stava svolgendo le proprie mansioni in completa solitudine. Constatata la pericolosità della situazione, la lavoratrice ha prontamente chiuso l’accesso e richiesto aiuto al pronto soccorso”. Un episodio che per la Uil evidenzia la “grave situazione dei lavoratori isolati. Costretti a lavorare da soli senza alcuna sorveglianza nell'azienda sanitaria modenese è un segnale allarmante che richiede un intervento urgente del datore di lavoro”. Ma l’Ausl modenese smentisce: “Il luogo di lavoro in cui si trovava la professionista del laboratorio di analisi dell’ospedale di Pavullo è un locale dotato di porta Rei (tagliafuoco); nelle ore notturne è possibile aprire tale porta solo dall’interno, al fine di garantire la sicurezza degli operatori, non consentendo accesso dall’esterno da parte di terzi. La lavoratrice – aggiunge l’Ausl - ha notato l’uomo che si era allontanato volontariamente dal Pronto Soccorso ed è accorsa in suo aiuto, senza subire minacce né aggressioni fisiche da parte di alcuno. Una volta resasi conto delle condizioni dell’uomo, la dipendente è rientrata all’interno degli spazi del Laboratorio e ha contattato i soccorsi”.