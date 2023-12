La vacanza rurale fa boom: "Sold out fino alla Befana"

Gli agriturismi dell’Emilia-Romagna registrano il tutto esaurito fino alla Befana. "Abbiamo bisogno di una nuova legge regionale che allenti le norme restrittive in vigore relativamente al limite massimo di posti letto nelle strutture agrituristiche - chiede a gran voce il presidente di Agriturist Emilia Romagna, Gianpietro Bisagni, che è stato da poco eletto anche vicepresidente nazionale della prima associazione agrituristica in Italia costituita da Confagricoltura -. Regioni come la Lombardia, la Toscana e il Veneto si sono già allineate, apportando le modifiche necessarie. Cosa aspettiamo? Il 2023 ha consacrato il successo del turismo in Emilia-Romagna: l’agriturismo è uno dei fiori all’occhiello, in più traina lo sviluppo sostenibile di aree marginali a rischio abbandono". Si chiude un anno positivo per il comparto agrituristico emiliano-romagnolo. "Siamo soddisfatti – aggiunge il presidente regionale di Agriturist - perché vediamo premiata la nostra offerta, la capacità di incrociare una domanda sempre più esigente e diversificata: turismo d’affari, ricreativo, culturale finanche esperienziale". La vacanza rurale in Emilia-Romagna piace 365 giorni l’anno, vince la lettura attenta del territorio, convincono i racconti delle tante eccellenze enogastronomiche, l’arte e i paesaggi, l’approccio inclusivo e la dimensione etica e solidaristica dell’impresa. Anche nel post alluvione gli agriturismi associati hanno dimostrato di saper fare squadra, innescando fin da subito una rete straordinaria di aiuti.