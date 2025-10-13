La Valsa parte bene, poi cede

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

13 ott 2025
ALESSANDRO TREBBI
Un primo set incoraggiante, poi una discreta Valsa Group, ancora molto indietro in quanto a continuità, lascia il trofeo Ferramenta...

Un primo set incoraggiante, poi una discreta Valsa Group, ancora molto indietro in quanto a continuità, lascia il trofeo Ferramenta Astori all’Itas Trentino, capace di battere i gialloblù col punteggio di 3-1 (23-25 25-18 25-22 25-23) in una partita dominata dai numeri di Gabi Garcia (20 punti col 69% in attacco), nella quale le cose migliori per Modena si sono viste al centro, con Sanguinetti e Mati assestati sul 70% in attacco, con 3 muri a testa.

Nessuno dei due allenatori parte con la formazione tipo (Mendez deve anche fare a meno del lungodegente Lavia), ma chi fa meno cambi rispetto ai presunti titolari è Alberto Giuliani che schiera Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba e Massari alle ali, Sanguinetti e Mati al centro con Perry libero. Dall’altra parte della rete l’Itas gioca con Sbertoli e Gabi Garcia (Theo Faure in panchina), Michieletto e Ramon, Bartha e Torwie al centro e Laurenzano libero. Un primo parziale coi gialloblù sempre in spinta soprattutto con la battuta, lascia strada a un secondo set a senso unico, con Massari e Davyskiba in calo e l’ottimo ingresso sia di Ikhbayri e Giraudo sia di Bento coadiuvato da Federici come libero. Tutto in palio in due set finali molto equilibrati. Nel terzo parziale Giuliani schiera Porro e Davyskiba, ma i cinque muri subiti condannano Modena. Nel quarto Giuliani mette Ikhbayri per Buchegger (ancora incolore la prova del libico, 0 su 5 in attacco con 3 murate) Trento avanza fino al 24-22, un muro di Modena annulla il primo match point con la singolarità di un Mendez che sul 24-23 chiamava due time out consecutivi nel tentativo di raffreddare il più possibile Davyskiba in battuta: servizio dentro, ma Gabi Garcia chiude 25-23.

a. t.

© Riproduzione riservata

