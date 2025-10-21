La Valsa parte bene, poi si morde le mani

ALLIANZ MILANO 3 VALSA GROUP MODENA 2 (23-25 17-25 25-22 37-35 15-11)

Milano: Reggers 28, Barbanti 3, Otsuka 11, Recine 16, Caneschi 7, Masulovic 9, Catania (L), Staforini 1, Lindqvist, Di Martino, Cachopa ne, Ichino ne, Benacchio (L2) ne. All. Piazza.

Modena: Buchegger 17, Tizi-Oualou 4, Porro 21, Davyskiba 26, Mati 8, Sanguinetti 13, Perry (L), Giraudo, Ikhbayri 7, Massari 1, Anzani ne, Tauletta ne, Bento ne, Federicin(L2) ne. All. Giuliani.

Arbitri: Goitre e Brunelli.

Note: spettatori 3254. Durata set: 28’, 29’, 31’, 47’, 18’. Tot: 2h33. Milano: ace 10, bs 16, muri 10, errori totali 21. Modena: ace 6, bs 32, muri 16, errori totali 42.

Uno dei match più lunghi della storia di Modena Volley, 2h33 minuti effettivi, 2h53 totali, lascia impietrita una Valsa Group che non ha saputo sfruttare il doppio vantaggio nel punteggio e il vantaggio forse ancora maggiore di trovarsi una Milano inaspettatamente priva del palleggiatore titolare, Cachopa, fermato da un acciacco muscolare. Una Modena che deve mangiarsi le mani e riflettere soprattutto sui 43 errori punto, una caterva soprattutto nel terzo e nel quarto set quando trattenere un attimo il braccio e rischiare meno dai nove metri avrebbe potuto produrre altri effetti.

Nota di merito per Davyskiba, sempre lucido tolto che per una sbavatura costata il 23-23 nel quarto parziale, mentre Perry è stato perfetto per due set per poi calare alla distanza e lo stesso destino è toccato a Tizi-Oualou, francese che ha mostrato grande personalità. Una Modena partita forte sfruttando l’assenza del palleggiatore titolare, pulita in cambiopalla ed efficacissima col muro, avanti fino all’11-17 e capace di resistere alla rimonta di Milano fino al 23-25. Secondo set ancora più in scioltezza, con un break prolungato segnato da Buchegger, Davyskiba e Porro (17-25) prima che Milano iniziasse meglio il terzo e Modena allentasse la morsa ritrovandosi sotto 8-3, pareggiando a quota 17 grazie anche al doppio cambio, andando avanti 19-20 ma cedendo 22-25 a un Reggers in palla.

Il quarto parziale il più tosto, con Modena avanti 19-21, Davyskiba a sbagliare il 23-23 (poteva essere 23-24), match point sul 23-24 vero (saranno tre alla fine non concretizzati) e chiusura di Milano sul 37-35 col muro di Masulovic su Davyskiba. A quel punto inerzia ribaltata, era Reggers a fare la voce del padrone per il 15-12 che dava il 3-2 ai padroni di casa e tanti pensieri a Modena, che torna a casa consapevole del suo potenziale ma anche con gli enormi dubbi di una sconfitta impensabile dopo un’ora di gioco e viste le condizioni dei propri avversari. Giuliani avrà di che lavorare in settimana.

Alessandro Trebbi