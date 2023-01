"La variante cinese non ci fa paura: è qui da un po’"

Tutto è iniziato in Cina nel 2019 e da lì ritorna?

Professor Vittorio Sambri, microbiologo, responsabile del laboratorio unico di analisi dell’Ausl Romagna, la Cina non ci sta a passare per untore del mondo ma quanto è preoccupante il prevedibile dilagare di una nuova ondata proveniente da quel Paese?

"Dal mio punto di vista per nulla. La variante BF.7, che viene considerata la causa che ha messo in ginocchio Shanghai, ma è una notizia da prendere con le molle poiché la Cina comunica solo quello che vuole farci sapere, qui ce l’abbiamo da quasi due mesi".

Dunque i cinesi non c’entrano?

"No, BF.7 è spuntata per conto suo, prima che esplodesse il nuovo allarme cinese".

Cosa dicono i tamponi effettuati sui cinesi che sbarcano a Milano, Roma e Venezia, positivi per oltre la metà?

"Ancora non lo sappiamo".

Che effetti provoca la BF.7? "Per quello che possiamo dire la comparsa di questa variante si è accompagnata ad un abbassamento del Rt, ossia l’indice di trasmissione, che in Italia sta calando da 48 settimane. Il che va letto come una rassicurazione: la popolazione italiana, vaccinata per oltre il 90%, resiste anche a BF.7. Ben diversa è la situazione in Cina dove i vaccinati faticano ad arrivare al 40%. Ma anche questo è un elemento sfuggente. Che dire poi del vaccino cinese? Non è come il nostro".

I cinesi sostengono che siano i nostri tamponi ad essere inattendibili.

"Potrebbe essere vero ma occorre che lo dimostrino. Loro hanno vaccinato ma la malattia ha continuato a correre. E la strategia zero Covid ha tenuto grazie ai lockdown degli ultimi tre anni. Ma poi le esigenze economiche hanno imposto l’apertura riportando la situazione allo stato in cui era da noi nel 2020 con la popolazione scarsamente vaccinata e, nel loro caso, con un vaccino poco efficiente".

Previsioni?

"L’Italia non mi preoccupa, la variante sta circolando ma la malattia è sotto controllo". È opportuno, dunque, fare il tampone a tutte le persone che arrivano dalla Cina? "È scritto, ma non si fa. La relativa circolare ministeriale è talmente vaga che sembra fatta apposta per fare arrabbiare i cinesi, o per scaricare le responsabilità sulle realtà regionali".

Elide Giordani