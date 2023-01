"La variante Kraken è già in Europa Ma ogni allarme sembra prematuro"

La nuova variante Kraken che ha preso rapidamente piede negli Stati Uniti, sta cominciando a manifestarsi anche in Europa, anche se secondo l’Oms al momento ogni allarme sembra prematuro. In virtù della copertura vaccinale anche quanto accade in queste settimane in Cina risulta meno preoccupante: il picco attuale qui non dovrebbe avere un impatto significativo. A tre anni dalla comparsa del Covid-19 e a due anni dalla messa a punto del vaccino, un bilancio arriva da Andrea Cossarizza, immunologo di Unimore: "Sulla Cina manterrei un atteggiamento di grande cautela. Ma ricordo che il 92% della popolazione over 12 anni ha ricevuto il ciclo vaccinale primario, e pare che circa la metà degli italiani abbia avuto il Covid in maniera più o meno sintomatica. Per questo la nostra situazione attuale mi sembra abbastanza buona".

Segnali positivi arrivano anche dagli ospedali dove "in questo momento non si registrano i numeri di ricoveri e decessi per il Covid che avevamo qualche tempo fa. Purtroppo ce ne sono ancora, che riguardano persone non vaccinate o molto anziane, con un sistema immunitario poco funzionale, immunodepressi o pazienti con terapie per tumori o malattie autoimmuni". Che la campagna vaccinale abbia funzionato in maniera più che eccellente lo dimostra anche l’abbandono della maggior parte delle restrizioni introdotte negli anni per contenere la circolazione virale. "A tre anni dall’inizio della pandemia possiamo dire che la comunità scientifica abbia immediatamente reagito in modo ottimale – ricorda Cossarizza – e grazie al lavoro coordinato di molti ricercatori siamo riusciti a capire subito sia come si sviluppasse la risposta immunitaria al virus, sia quali molecole infiammatorie prodotte dal nostro organismo diventassero dannose per l’organismo stesso. Quindi, in tempi davvero rapidi sono state utilizzate terapie innovative che hanno ridotto del 70% la mortalità e i ricoveri in terapia intensiva. La ricerca è andata avanti a ritmi sostenuti e nel giro di poche settimane avevamo in mano il prototipo del vaccino che avremmo poi usato, una cosa straordinaria".

"Si può dire che tutto ha funzionato bene" aggiunge il professore che definisce "migliorabili" alcuni aspetti, in particolare la comunicazione tra medici, ricercatori, scienziati, giornalisti da una parte e cittadini dall’altra. "Ma a Modena la campagna vaccinale è stata ottima – ricorda Cossarizza – Comunque per le persone che non hanno un buon sistema immunitario una ulteriore dose, la bivalente che contiene due varianti di Omicron, è consigliata. E va sottolineato che nei giorni scorsi sono stati pubblicati su ’Nature Medicine’ nuovi dati che dimostrano come i vaccini che abbiamo utilizzato funzionino molto bene nel ridurre la trasmissibilità e la pericolosità anche delle ultime varianti di Omicron".

p.t.