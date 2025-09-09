La vecchia quercia delle Poste è malata: "Dobbiamo abbatterla, così è pericolosa"

Verrà abbattuta la storica quercia delle Poste, collocata sulla rotatoria di via Pio Donati. "Dopo le verifiche da parte di agronomi professionisti e tentativi di soluzione del problema, le radici risultano aggredite da un fungo, il Ganoderma, che attacca la pianta nella parte sotterranea. Non si tratta – fa sapere l’Amministrazione comunale - di un problema delle fronde risolvibile con potature, ma di una questione di salute delle radici della pianta, che risulta in movimento: la tomografia di questi giorni ne ha confermato anche la pericolosità per la sicurezza stradale".

Obbligatorio, insomma, intervenire: "per garantire la sicurezza del traffico sulle vie che insistono sulla rotatoria, da ieri l’area è stata transennata e sarà necessario procedere all’abbattimento".

In seguito, spiega ancora l’Amministrazione, "verrà piantumato un nuovo albero: in sostituzione della quercia metteremo a dimora un esemplare di dimensioni significative. Visto poi il valore storico della pianta per molti formiginesi – conclude l’Amministrazione - saranno messe in campo iniziative per valorizzare il legno dell’albero abbattuto, ricordandolo e facendolo rivivere in luoghi pubblici".

s.f.