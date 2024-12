La vera disabilità è l’egoismo

di Mons. Erio Castellucci Alla fine è proprio lei, con il suo gesto tenero, a definire questa scena che altrimenti si chiamerebbe semplicemente Natività. Sul volto di questa donna si nota qualche tratto fisionomico delle persone portatrici di sindrome di Down. E’ lei a sfamare il piccolo Gesù. Un’amica immobile in sedia a rotelle, ora nella casa del Padre, mi insegnò a misurare la realtà con criteri diversi rispetto a quelli esteriori del successo, delle ricchezze o dell’estetica. Lei diceva che nessuno è disabile, ma che umanamente siamo tutti diversamente abili e che per il Signore siamo invece tutti "immensamente abili". Aveva ragione. Il mistero del Natale è la prova di quanto siamo preziosi agli occhi di Dio e anche di quanto siamo inabili ad accoglierlo, tenendolo fuori dalle nostre case e riservandogli solo una stalla. La storia umana, cronaca compresa, documenta innumerevoli tentativi di rifiuto e respingimento di piccoli, fragili e poveri. Le violenze, le guerre e le ingiustizie privano tanti fratelli e sorelle del necessario per vivere, della libertà e spesso anche dell’esistenza. La vera e profonda disabilità è l’egoismo, che alimenta gli idoli del potere, del successo, del denaro e del piacere: l’egoismo disabilita il cuore. La fantesca del Mazzoni, probabilmente disabile secondo i metri umani, raffreddando la pappa nutre Gesù: nella quotidianità del suo gesto si concentrano tutti i gesti di affetto, i sorrisi e gli abbracci attraverso i quali le persone disabili danno energia a chi, definito normodotato, troppe volte disabilita il cuore, facendosi mangiare dai ritmi di giornate concitate, dalla ricerca affannosa di traguard. La cura di gesti piccoli ma intensi, il richiamo alla fedeltà nell’amicizia, la spinta a distinguere l’essenziale dal superfluo… sono tutti insegnamenti che ci regalano le persone ritenute disabili, ma capaci in realtà di abilitare il cuore. L’augurio per questo Natale 2024, inizio del Giubileo della speranza, è di metterci nei panni del bimbo Gesù nel presepe del Mazzoni: lasciandoci nutrire da chi appare marginale e svantaggiato, ma ci porge con tenerezza il cibo dell’amore. *Vescovo di Modena Nonantola e Carpi