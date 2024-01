La vertigine della libertà E il mitico Pitecus

Un omaggio a Italo Calvino, nel centenario della nascita, e anche una profonda riflessione sulla libertà: ce li offrirà Mario Perrotta (nella foto) in "Come una specie di vertigine", mercoledì 31 al teatro Fabbri di Vignola, mescolando brani dei libri del celebre scrittore, versi, parabole e sarcastiche canzoni - teatro per ragionare sull’autodeterminazione.

Allo Storchi di Modena, per le iniziative della Giornata della memoria, stasera alle 19 Valter Malosti, direttore di Ert, interpreta "Fuga", mettendo in voce ventuno poesie di Primo Levi. Tornano nei nostri teatri anche Antonio Rezza e Flavia Mastrella con due dei loro spettacoli cult: mercoledì 31 a Pavullo presenteranno "Pitecus", un gioiello del loro teatro comico e irriverente, un’analisi del rapporto fra l’uomo e le sue perversioni, poi venerdì 2 febbraio a Nonantola "Io", una società composta da tanti ‘io’ che non comunicano tra loro.

Sempre mercoledì 31 a Maranello, la compagnia Stivalaccio Teatro, con la regia di Marco Zoppello, smonta e rimonta la commedia dell’arte in "Arlecchino muto per spavento", poi venerdì 2 a Mirandola "Spezzato è il cuore della bellezza" di Mariano Dammacco, storia di un triangolo amoroso nelle sue pieghe tormentate. Sabato 3 a Bomporto Filippo Nigro in "Every brilliant thing" (Le cose per cui vale la pena vivere) e a Fiorano lo sguardo lucido e disincantato di Carrozzeria Orfeo in "Salveremo il mondo prima dell’alba".

