La vettura monoposto di Lauda esposta a Villa Clementina

Un nuovo inizio per la cultura, il settore racing di classic cars e la cittadinanza: oggi a Villa Clementina a Magreta sarà allestita una straordinaria esposizione della vettura Ferrari F1 312 T2, leggendaria monoposto che fu guidata da Niki Lauda. "Tale iniziativa – afferma l’avvocato Alessandro Galli del Foro di Modena, consulente legale della proprietà – promossa e organizzata dal nuovo proprietario della Villa in collaborazione con il Comune di Formigine, si inserisce a pieno titolo nel programma di eventi della nuova edizione del Motor Valley Fest 2025 e segna la riapertura al pubblico, seppure in via del tutto occasionale, di un’area circoscritta e particolarmente suggestiva del parco della Villa stessa. Tanto la recente apertura del cantiere per la realizzazione di un’officina-laboratorio all’interno del complesso di Villa Clementina quanto l’evento odierno sono esempi di una sinergia virtuosa tra amministrazione pubblica e iniziativa privata". L’iniziativa è stata possibile tramite una specifica convenzione tra il Comune e la nuova Proprietà della Villa.