’La via Maestra’, tavolo tecnico al Ministero

E’ stata accolta a Roma al tavolo tecnico per la viabilità appenninica una rappresentanza del comitato ‘La via Maestra’ che, apolitico e con sede a Pievepelago, è composto da personalità tecniche ed amministrative dei 10 comuni del Frignano. Nella rappresentanza Giuliano Romani ex sindaco di Pavullo, Italo Nesti ex sindaco di Pievepelago e il portavoce Stefano Marchetti, accolti dai rappresentanti montani della Lega Stefano Corti e Massimiliano Capitanio. Dopo aver dato il proprio apporto al tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con dirigenti Anas e Ministeriali, la rappresentanza è stata ricevuta dal vice ministro Edoardo Rixi per una sintesi.

Per il Comitato, ricordiamo, l’ipotesi di proseguire l’Estense in Appennino si basa sul tracciato Strettara-Pratolino "che si dimostra il più idoneo a soddisfare le molteplici esigenze di avvicinamento dell’alta montagna a servizi primari (ospedalieri, commerciali, lavorativi, di trasferimento, ecc.)", "integrando l’attesa variante stradale all’abitato del centro di Pavullo con un complessivo miglioramento della circolazione stradale tra le zone montane e collinari verso la pianura".

g.p.