La Villa d’Oro regola Grassobio. Modena Volley e Carpi ko

Il turno di riposo costa la vetta della classifica alla Stadium Mirandola, ma almeno consegna al turno infrasettimanale, in programma mercoledì sera, una classifica che adesso è più comprensibile, con Bologna in testa un punto davanti alla Stadium, ma con cinque squadre nel giro di quattro punti, compresa la National Villa d’Oro, che senza grossi sforzi regola Grassobbio 3-0 (25/21 25/18 25/18) pur priva di Giacomo Ghelfi, ben sostituito da Martinelli. Niente da fare invece per Modena Volley ed Univolley Carpi, impegnate contro le altre due di alta classifica: i giovani di Andrea Asta impegnano severamente i bergamaschi dello Scanzorosciate, ma non portano a casa nulla, arrendendosi 0-3 (22/25 23/25 21/25). Identico risultato per l’Univolley, che ripiomba in difficoltà contro un Benacus cinico e più concreto nel momento decisivo della gara, quel terzo set chiudo dopo ottanta colpi: finisce 0-3 (16/25 21/25 39/41), ma quel terzo set rimane sullo stomaco. Nell’altro girone, detto ieri della Beca Tensped Spezzanese, che cede ai vantaggi al tie break, torna alla vittoria la Kerakoll Sassuolo, che sia pure con qualche patema in più del previsto, passa a Cecina 3-1 (17/25 25/17 25/23 25/13) rimontando il pericoloso primo set perso: gli inserimenti di Giuriati in regia, Anceschi e Montesion stabilmente dal secondo set, girano la partita. Nei tornei femminili, detto ieri del derby tra Moma Anderlini e Volley Modena, che le piccole di Roberta Maioli vincono dall’alto di ben 25 punti a muro, niente da fare per la BSC Sassuolo a Montespertoli, contro un Montesport che sa sfruttare il muro evanescente delle sassolesi, che non ne prendono uno! Finisce 3-1 (25/19 25/16 19/25 25/20) per le toscane, tutte in doppia cifra, mentre nella BSC Gatta e M’Bra finiscono massacrate dal muro avversario. In B2 minifuga della Zerosystem, che battendo 3-0 Pesaro a domicilio, porta a tre i punti di vantaggio sul De Mitri Porto S.Giorgio. Nei tornei regionali maschili, vincendo 3-1 il derby con la RCL Gallonese, la Tecnoarmet Soliera 150 porta a cinque i punti di vantaggio sulle seconde, e festeggerà Natale da leader: nel femminile, primo posto anche per la Holacheck Mondial Carpi, che vince il derby a Mirandola contro la X2 Stadium, e raggiunge in testa Correggio, fermato a Parma: nello stesso girone vittoria scacciacrisi per il Volley Modena, mentre nel girone B il Corlo si fa fermare dal Pontevecchio Bologna, e si fa raggiungere al terzo posto dalla Persicetana.

Riccardo Cavazzoni