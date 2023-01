La villa gioiello apre dopo 20 anni Ospita una biblioteca all’avanguardia

Il grande giorno è arrivato. Oggi alle 9, in via Enrico Fermi 1, sarà aperta al pubblico all’interno della storica Villa Ferrari la nuova biblioteca comunale, intitolata allo scrittore cileno Luis Sepúlveda. Il coronamento di un lunghissimo percorso, per l’amministrazione castelnovese, che ieri ha annunciato l’evento in conferenza stampa alla presenza del sindaco Massimo Paradisi, degli assessori Matteo Ferrari (lavori pubblici) e Stefano Solignani (cultura), nonché della responsabile dei servizi bibliotecari, Simona Ottolini. "Per noi è un momento particolarmente importante – ha sottolineato il primo cittadino Paradisi – perché oggi si conclude un percorso lungo quasi vent’anni, iniziato quando questa villa, protetta dalla Soprintendenza, fu acquisita dal Comune. Questa biblioteca vuole essere una vera e propria piazza per la nostra comunità, che favorisca sia la conoscenza sia la socialità". Matteo Ferrari ha aggiunto: "Si tratta di un’opera pubblica importante, che riguarda un immobile di fine Settecento vincolato dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Bologna, un cantiere che con l’andamento del mercato in questi ultimi anni è arrivato ad una spesa complessiva di 2,4 milioni di euro e che ha visto un consistente miglioramento sismico ed energetico dell’immobile principale, circa 1000 metri su quattro livelli e un ampio giardino. Un grandissimo lavoro tra architettura, ingegneria e sapienza realizzativa è stata la scala antincendio, che intreccia i vari livelli della Villa. Come assessore ai Lavori pubblici sono molto soddisfatto del risultato finale e di aver contribuito a un’opera che avrà un ruolo per il territorio castelnovese". L’assessore alla cultura Solignani ha rilevato: "Il grande lavoro svolto in questi anni è ora sotto gli occhi di tutti i castelnovesi. Sono molto orgoglioso del risultato raggiunto e, per questo, intendo ingraziare chi mi ha preceduto nella realizzazione di questa grande opera. Già dalla prossima settimana partiremo con un ampio programma di eventi, incontri e presentazioni di libri per tutti i gusti e per tutte le età". Il tradizionale taglio del nastro della nuova biblioteca sarà fatto più avanti. Da completare rimane infatti l’area verde esterna, che sarà un nuovo ’Giardino dei Giusti tra le nazioni’.

Da oggi, tuttavia, si può accedere a tutti i servizi innovativi della nuova biblioteca, che a livello architettonico ospita anche modernissime soluzioni di domotica (per la regolazione della temperatura, dell’apertura delle finestre, etc.). Tra le innovazioni c’è senz’altro il servizio dell’auto-prestito, ovvero la possibilità di prendere in prestito libri attraverso una macchinetta automatizzata. Si potrà ovviamente fare sempre affidamento anche al personale presente. Altra nota che spicca sono gli orari di apertura, che comprendono pure il sabato pomeriggio. Il servizio sarà infatti aperto il lunedì dalle 14,30 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Il patrimonio librario può contare su 50.000 volumi, l’ultimo piano è completamente riservato a bambini e ragazzi, per gli studenti e gli appassionati sono a disposizione una cinquantina di postazioni studio.

Marco Pederzoli