Una rappresentanza degli studenti iscritti al Master in International management del dipartimento di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia è stata accolta in Municipio. Il gruppo era accompagnato dal prof Federico Mucciarelli Head of International Managment, dalla dottoressa Sonia Romanazzi responsabile Incoming Erasmus e da Attilia Lavagno International advisor. Nel dare loro il benvenuto ufficiale in città, il sindaco ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale, in tutti questi anni, per valorizzare da un lato lo spirito imprenditoriale e la capacità economica di Modena, dall’altro la vocazione turistica che di recente ha ricevuto un’ulteriore spinta dal film di Michel Mann.