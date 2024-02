La visita del vescovo ai malati: "Mai abbandonare chi soffre. Dare conforto è formativo"

In risposta all’appello di papa Francesco che l’11 febbraio, in occasione della XXXII Giornata del Malato, ricordava l’importanza di non lasciare nessuno da solo, nel pomeriggio di ieri, l’arcivescovo di Modena-Nonantola, Erio Castellucci si è recato all’Ospedale Civile di Baggiovara per incontrare una rappresentanza di medici e pazienti. La Giornata Mondiale del Malato, voluta da papa Giovanni Paolo II nel 1992, ha lo scopo di sensibilizzare le comunità cristiane e la società civile sui problemi della cura e dell’assistenza nei confronti di chi soffre. Da qui a visita di monsignor Castellucci.

Il tema che è stato dato a questa edizione è "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina" (Gv 5,7), un episodio in cui Gesù guarisce un malato e, a differenza dei farisei, pone la dignità di un uomo sofferente al di sopra del sacro precetto del riposo sabbatico. Un episodio che lo stesso arcivescovo ha voluto illustrare.

"L’episodio del Vangelo – spiega Castellucci – è stato scelto dal Papa per ricordare l’importanza di non abbandonare chi soffre. Il fatto più straordinario è che, quando si sta vicino ai malati, anche se si crede di dare, in realtà, si riceve molto. Ci sono momenti in cui, specialmente quando la malattia è pesante, la vicinanza diventa faticosa ma, allo stesso tempo, è estremamente formativa. Lo dico sempre ai giovani: nell’esperienza umana e cristiana, il contatto, la cura e l’attenzione a chi soffre non possono mancare". L’arcivescovo ha citato anche l’importanza di mantenere cure accessibili a tutti. "Il sistema sanitario universalistico – prosegue Castellucci – corrisponde al criterio della giustizia. Se cadesse questo modello, ci troveremmo in una situazione tragica, dove il denaro diventerebbe il discrimine per accedere alle cure". Alle parole dell’arcivescovo sulla dignità dei pazienti, fa eco il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Claudio Vagnini.

"Il nostro scopo – dichiara Vagnini – è che i pazienti possano vivere una condizione di normalità. Oggi è un giorno decisivo per far comprendere a tutti il lavoro che svolgiamo: per noi è fondamentale che, sia all’Ospedale, sia al Policlinico, i pazienti sentano la vicinanza di tutti coloro che, ogni giorno, fanno il possibile per migliorare la qualità della vita all’interno di queste strutture". Durante la visita di Castellucci è stata presentata la seconda edizione de ‘La carezza delle parole’, ideata dalla giornalista e poetessa Laura Solieri e organizzata con il patrocinio del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi.

Scopo dell’iniziativa, alla quale partecipano i poeti Maria Cristina Barbolini, Marco Bini, Elisa Nanini, Stefano Serri, Laura Solieri e Mariadonata Villa, è portare parole capaci di curare, rincuorare e, come spiega il titolo, donare una ‘carezza’ ai pazienti.