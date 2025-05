La visita di Roberta Metsola: "Oggi come nel maggio 2012 abbiamo davanti sfide cruciali"

La visita della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha toccato anche Modena, nello specifico, il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia. Un luogo fortemente simbolico, se si pensa che, dopo il sisma che colpì la zona nel 2012, il caseificio divenne uno degli emblemi della tragedia: le immagini delle forme di Parmigiano Reggiano – oltre 600.000 – cadute dalle scalere di stagionatura fecero, allora, il giro del mondo e diedero vita a una gara di solidarietà. In seguito, il 4 Madonne è diventato anche simbolo di resilienza e rinascita: grazie al sostegno di consumatori e imprenditori, e grazie ai fondi nazionali, ma soprattutto europei, nell’arco di pochi anni è riuscito a rialzarsi, riprendere la produzione e crescere notevolmente.

La giornata di ieri è stata soprattutto occasione per discutere del ruolo della Politica Agricola Comune e degli scenari internazionali legati al rischio di un contesto globale segnato da restrizioni al libero commercio. A tal proposito, la data che preoccupa gli imprenditori del settore agroalimentare è il 9 luglio, quando dovrebbero entrare in vigore i nuovi dazi statunitensi imposti dall’amministrazione Trump nei confronti dell’Unione Europea.

Mentre accompagnava la presidente nella visita al caseificio, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, ha ricordato che la filiera del Parmigiano Reggiano dà lavoro a oltre 50.000 famiglie, con 292 caseifici e 2.300 produttori di latte. Ha inoltre sottolineato come due terzi delle aree di produzione siano situate in zone collinari e montane: un aspetto che rappresenta il vero valore dell’Indicazione Geografica. Bertinelli ha infine espresso preoccupazione per la tutela delle Indicazioni Geografiche, sottolineando che il 2 aprile, in occasione del Liberation Day, è stato diffuso un documento dal contenuto ritenuto ostile nei confronti di questo sistema di protezione.

"Lotteremo per difendere le indicazioni geografiche – la promessa di Metsola –. Non dobbiamo mai dimenticare che il nostro alleato più forte, politicamente ed economicamente, sono gli Stati Uniti e occorre fare di tutto per evitare una guerra di dazi che non può fare bene a nessuno. Per questo, abbiamo bisogno di tempo: serve discutere alla pari, essere fieri e avere la confidenza necessaria per affermare quanto e come contribuiamo all’economia europea e a quella statunitense".

Metsola ha commentato anche la ricostruzione post- sisma del caseificio. "Qui – ha sottolineato la presidente – possiamo vedere in modo tangibile quanto sia importante l’Europa per la ricostruzione. Non si è soltanto ricostruito, ma si è innovato: la solidarietà si vede in ogni angolo di questo edificio".

Ad accogliere Roberta Metsola c’erano anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’ex presidente della Regione, attualmente parlamentare europeo, Stefano Bonaccini. "Oggi – ha spiegato de Pascale – dobbiamo chiedere all’Europa due cose: continuare a difendere, in tutto il mondo le Indicazioni Geografiche, in un momento in cui sono sotto attacco; e costruire una strategia sulla salubrità e sulla neutralità carbonica che sia compatibile con la competitività delle imprese. La filiera agroalimentare, in questo senso, non fa eccezione".

"Ho molto apprezzato – ha dichiarato Bonaccini – che la presidente sia venuta a testimoniare come l’Unione Europea, a volte tanto criticata, faccia in realtà parte dei processi delle nostre vite non solo nelle decisioni, ma anche nel sostegno alle imprese".

Al termine della visita, Roberta Metsola ha ricevuto una forma di Parmigiano a lei intitolata con le dodici stelle della bandiera europea, e il celebre coltellino d’oro.