La vita che diventa un’opera d’arte: la presentazione

Un metodo pratico per conoscersi e imparare a sviluppare il proprio potenziale, cogliendo pienamente le opportunità e le scelte, ma anche i momenti critici e le “sliding doors” che la vita ci propone ogni giorno: questo il filo rosso del Manuale “Fai della tua vita un’opera d’arte”, frutto delle ricerche e delle riflessioni del Maestro di arti marziali Luca Macovazzi, triestino, studioso di arte curativa amazzonica, esperto e “ambasciatore” della pratica del massaggio andino, fra i pochissimi a livello nazionale.

"Da un’esperienza ultraventennale di viaggi in terra amazzonica, dalla frequentazione dei Maestri depositari dei saperi della medicina tradizionale andina, che ha alla sua base un approccio sistemico e inclusivo – spiega l’autore, Luca Macovazzi - ha preso vita il progetto di un manuale articolato, da condividere come uno strumento potenzialmente utile per tutti. Un libro che ha la caratteristica di fare del lettore il protagonista, e quindi per certi versi renderlo anche autore del Manuale: ogni lettura, ogni interpretazione personalizza il testo e fa di questo libro un alleato personale per ‘navigare’ più agevolmente nei mari della propria vita". Edito ProgettArte in formato ebook, il Manuale “Fai della tua vita un’opera d’arte” è già disponibile sul sito progettarte.org e la prima presentazione è già fissata a Modena BUK Festival sabato 6 maggio, alle 17 nel cortile del Banano presso il Chiostro di San Paolo che sarà sede della manifestazione.