La vita come un reality E gli amici di Ricciardi

In una specie di reality surreale, seguiamo la vita di Ralf Peng, un bimbo speciale, unico per intelligenza e determinazione. Vive un’ascesa fulminea schiacciando tutto ciò che c’era prima di lui. Ecco la trama di "Peng" (nella foto) del drammaturgo tedesco Marius Von Mayenburg che il regista Giacomo Bisordi (già assistente di Peter Stein e Gabriele Lavia) da giovedì 9 a domenica 12 porterà ‘alla ribalta’ del teatro Storchi: il pubblico potrà infatti assistervi da una gradinata costruita direttamente sul palcoscenico.

Domani e mercoledì al teatro Michelangelo arriva "Mettici la mano", la costola teatrale de "Il commissario Ricciardi" di Maurizio De Giovanni, con la regia di Alessandro D’Alatri. Antonio Milo e Adriano Falivene (già nella serie tv) ridanno vita ai loro personaggi amati: nella primavera ‘43, in un rifugio a Napoli, si ritrovano il femminiello Bambinella, il brigadiere Maione e la ventenne Melina... Sabato 11 al teatro Troisi di Nonantola, la compagnia Il Dirigibile presenta "Per fame e per amore si fa tutto": ispirato a "Miseria e nobiltà", lo spettacolo ci mostra la lotta tragicomica di un’umanità che si dimena fra verità e apparenza. E sempre sabato al teatro Cantelli di Vignola, il ‘nostro’ Giorgio Comaschi racconta "I magnifici 7... e mezzo", ovvero "i più grandi pistoleri della storia del Bologna Calcio".

s.m.