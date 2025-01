La vita nei circoli: "Oltre ottanta sedi quasi tutte in affitto"

Accorpamenti, affitti, dismissioni di immobili di circoli. Il Partito democratico modenese la cura dimagrante che sta facendo tribolare i Dem di Bologna l’ha già fatta negli anni scorsi. Molte sezioni nei quartieri sono state unificate, si è proceduto alla vendita (una delle più grosse in via Bonacini è diventata un parrucchiere) e ora ci si affida quasi esclusivamente a sedi in affitto.

Per il momento come ha detto il segretario provinciale Stefano Vaccari nell’intervista di fianco la situazione, pur con una situazione debitoria non indifferente, è "sotto controllo".

È richiesta però comunque una particolare oculatezza nelle spese, dai canoni alla Tari, passando per le bollette, sempre più elevate e difficili da sostenere sebbene l’autofinanziamento di tesserati e militanti per ora regga.

"Il Partito democratico di Modena conta attualmente tra gli 80 e gli 85 circoli, distribuiti in maniera piuttosto omogenea dalla Bassa fino all’Appennino – spiega il responsabile del Tesseramento Andrea Ghiaroni (nella foto), di Vignola –. La stragrande maggioranza di queste sedi sono in affitto, pochissime di proprietà: una di queste si trova a Castelnuovo. Le sedi sono soggette a canoni a libero mercato, esattamente come quando un semplice cittadino cerca un locale. Nella maggior parte dei casi sono sedi proprie con ingresso autonomo, non per capirci sezioni ricavate all’interno di polisportive o in altre strutture simili".

La vita nei circoli segue un ritmo scandito da appuntamenti ben precisi, la militanza quotidiana dei decenni passati è tramontata. "Solitamente la sede, soprattutto nei paesi o nelle realtà più piccole, diventa un punto di riferimento nei weekend, al sabato e alla domenica. Si passa dal circolo per incontrare altri militanti, si sfogliano i giornali, si prende un caffè e si chiacchiera, si organizzano anche attività di volontariato e iniziative di vario genere. Dopodiché c’è la parte più formale: i direttivi e le riunioni che vengono convocate e sono molto partecipate dagli iscritti. Mentre per i dirigenti i circoli sono luoghi di lavoro nel quale vedersi e programmare le attività".

E a proposito di tesserati, dopo la fase di stanca databile grossomodo fino al 2021, l’avvento di Elly Schlein segretaria nazionale del partito ha rivitalizzato le iscrizioni (favorendo anche il rientro di militanti che si erano allontanati e nuove adesioni), che adesso a Modena ammontano a quota 4.300: "Il numero di tesserati è cresciuto soprattutto tra il 2022 e il 2023".

Nel 2024 invece la quota si è stabilizzata. "Molto ha contato anche la possibilità del tesseramento online garantita dal partito a livello nazionale e nel nostro caso parecchio utilizzata soprattutto dagli iscritti più giovani".

g.a.