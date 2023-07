La voce dei residenti: "Serve una terza scelta ma nessuno ci ascolta"

"Non c’è nessun problema di convivenza. Anzi, tutt’altro: il centro islamico è lì da trent’anni e nessuno si è mai lamentato". È questa la premessa di Camillo Po, del gruppo Pro Rione Sacca, prima di elencare nodi e possibilità di un nuovo scenario: "Partendo dal presupposto che non c’è nessun problema religioso di mezzo, bisogna per prima cosa sottolineare che il centro islamico, attualmente, si trova in prossimità di una rotonda: un luogo di certo non consono o adatto. Non è insolito infatti che per la preghiera del venerdì, ad esempio, arrivino tante auto, alcune costrette a parcheggiare anche in luoghi scomodi – prosegue il residente –. Non è un bene né per loro, né per il traffico che si crea. E nemmeno la comunità così si può espandere più di tanto".

Ma sul dislocamento nell’area ex Prolatte, il ’no’ del residente è netto. "Si tratta di un’importante e bella occasione per guadagnare aree verdi, tanto carenti quanto necessarie. Soprattutto perché parliamo di uno spazio di città che è caratterizzato dall’operosità e che è destinato ad andare incontro a un traffico sempre maggiore, a partire dal Polo Conad che darà non pochi problemi, fino alla creazione di nuovi parcheggi e uffici. Anche per questo invece che aumentare il traffico sulle strade, sarebbe bene compensare questo ’grigio’ con dei polmoni verdi. È infatti sempre più necessaria un’area verde degna e che possa apportare benefici anche in termini di salute".

Come sottolineato dal residente, inoltre, "il centro islamico ha una vocazione provinciale, quindi è un punto di riferimento per tante, tantissime persone, e molte di queste arrivano in automobile: serve quindi una soluzione diversa, che non sia quella attuale e che non sia nemmeno quella che vede la sua dislocazione nell’area ex Prolatte. Bisogna cercare una terza via, un luogo che risponda anche alle esigenze dei fedeli e dei residenti". Il problema però "è che sul tema – conclude – l’amministrazione non ha mai incontrato o coinvolto in alcun modo i residenti".

Giorgia De Cupertinis