La voce del decano: "Ci sono sempre meno richieste dalla Cina"

"Negli ultimi 20 anni è cambiato tutto nel mondo dell’automotive: la clientela, il modo di produrre, le stesse automobili. I paragoni col passato lasciano il tempo che trovano…". Così Ermanno Cozza, decano della Maserati, commenta le ultime notizie che riguardano il Tridente, con la cassa integrazione prolungata fino a maggio. "Mi dispiace leggere di questi fatti sui giornali – prosegue Cozza –, vorrei vedere accostato il nome della Maserati solo a notizie positive, ma purtroppo la situazione di oggi vede il Tridente come uno dei tanti marchi della galassia Stellantis e deve ragionare secondo più logiche".

Cozza ha passato una vita in Maserati, dal 1951 fino al 2014, in qualità di tecnico specializzato prima e di consulente poi. Ancora oggi, all’età di 90 anni, collabora con l’azienda: ogni mercoledì, infatti, si reca in viale Ciro Menotti per prestare la sua competenza al reparto heritage (quello delle Maserati d’epoca) nell’ufficio documentazione e nell’ufficio certificazioni per rilasciare i certificati di autenticità sui restauri e su quelle auto degli anni ’50, ‘60’, ’70 e ’80 che lui stesso ha contribuito a costruire. Per Maserati Cozza rappresenta una vera memoria storica, una risorsa di conoscenza a cui attingere. Nel 2017 ha deciso di raccontare la sua carriera nel libro ’Con la Maserati nel cuore’. Una biografia che racchiude 60 anni di storia dell’azienda di viale Menotti. "Purtroppo, il recente crollo delle richieste dalla Cina ha intaccato non poco la produzione modenese – prosegue Cozza -, ma son fiducioso in una veloce ripresa. Oggi Maserati è un marchio mondiale che si confronta con il mondo e con molti competitor, non è semplice. Ma fa auto bellissime e dal fascino unico, oggi come ieri. Ai miei tempi la gestione era più famigliare e il mercato più ’ristretto’; i processi decisionali erano decisamente più veloci e all’interno della fabbrica tutti i meccanici sapevano fare tutto, erano molto versatili. Oggi i tecnici sono molto più specializzati, ma non c’è un modello organizzativo e industriale migliore dell’altro: sono solo figli dei tempi che attraversano e con questi tempi bisogna farci i conti...".

Alessandro Socini