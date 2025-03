La voce del territorio: "L’informazione locale crea la nostra identità. È la memoria collettiva"

Il ’Resto del Carlino’ affonda le sue radici nel territorio, è parte di esso, da 140 anni. E’ parte della storia e dell’identità di Modena, che ha contribuito a costruire. "Dicono che siamo la somma delle persone che incontriamo nel corso della nostra vita e che queste persone, che le si scelga o meno, ci segneranno indelebilmente per sempre. Ma anche ogni immagine e ogni notizia raccontata da un quotidiano che da queste parti si legge e sfoglia fin da piccoli può segnare parte di ciò che siamo" spiega l’europarlamentare Stefano Bonaccini. "Peraltro – prosegue Bonaccini – la memoria collettiva, al pari di quella personale per ciascuno di noi, definisce non solo la nostra storia, ma anche la nostra identità. Senza una memoria collettiva, ad esempio, i territori nei quali viviamo sarebbero solo generici luoghi, uguali a tanti altri; e le persone che vi abitano sarebbero dei residenti per caso, senza nulla da spartire e condividere.

Un territorio e la sua comunità sono esattamente l’opposto, un intreccio specifico e irripetibile di destini individuali, di luoghi carichi di senso e di vita: della vita che ci passa e della tanta che c’è passata, del senso che per ciascuno di noi assume come concittadini. Nessuno di noi sarebbe esattamente se stesso se mancassero luoghi o fatti costantemente descritti e raccontati. Il ’Resto del Carlino’, al di là delle appartenenze e delle opinioni, è parte del patrimonio di chi qui abita. In un tempo nel quale siamo ’bombardati’ in diretta di informazioni da ogni parte del mondo e che schiaccia tutto sul presente, restituire dimensione locale e profondità al tempo è davvero salutare.

Ed è uno spazio di libertà che va preservato, perché comunque la si pensi, la libera informazione è parte della qualità di una democrazia. E nel momento in cui persino le democrazie sono messe a rischio, lunga vita al ’Resto del Carlino’ e alla stampa libera".

"La voce dell’informazione è un elemento prezioso per la comunità, la società e la democrazia", oltre che una memoria storica, fa presente il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Bisogna affrontare le sfide del futuro "senza mai dimenticarsi del passato. Memoria e consapevolezza devono essere una bussola per il domani". "Il giornale – ha fatto presente Mezzetti – è contemporaneamente sia fonte di informazione, sia una possibilità di veicolare i messaggi legati all’azione amministrativa. Per me i giornali locali, primo fra tutti il ’Resto del Carlino’, sono stati una fonte molto importante per leggere, interpretare e capire la realtà che avevo intorno. Per entrare dentro la realtà del territorio".

"Con grande piacere oggi festeggiamo i 140 anni del ’Resto del Carlino’, un quotidiano che, da subito, ha rappresentato una voce fondamentale per il territorio, testimone di storia, sfide e conquiste – afferma Fabio Braglia, presidente della Provincia –. Nei decenni ha saputo evolversi e adattarsi ai cambiamenti del giornalismo, restando fedele alla missione di informare con rigore, indipendenza e imparzialità, contribuendo alla crescita culturale e sociale di Modena e della provincia. Questo anniversario, quindi, non è solo la celebrazione della longevità di un giornale, ma anche un riconoscimento del suo ruolo nel favorire il dialogo e la partecipazione civica". Riccardo Righi, sindaco di Carpi, sottolinea il "traguardo straordinario, specie in tema di informazione. Il ’Resto del Carlino’ è molto più di un quotidiano: è una voce che accompagna da generazioni la vita delle comunità. Dietro ogni articolo, titolo, ci sono persone, professionisti, che ogni giorno mettono passione, competenza e impegno per offrire un’informazione giusta, libera, utile. In un tempo in cui tutto cambia in fretta, avere punti di riferimento è fondamentale. Buon compleanno Carlino. E avanti così, con lo stesso entusiasmo e la voglia di raccontare il mondo, informare, stimolare il confronto, creare comunità".

"Un anniversario significativo, non solo per il panorama giornalistico, ma per l’intera comunità – prosegue Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo –. Questi 140 anni rappresentano un percorso di racconto della società, della politica, della cultura e della vita quotidiana. L’informazione ha attraversato trasformazioni profonde, ma sempre mantenendo un ruolo fondamentale: offrire ai cittadini gli strumenti per comprendere la realtà che li circonda. Il ’Resto del Carlino’ ha sempre rappresentato un punto di riferimento anche per Sassuolo. Un ringraziamento per essere voce attenta e autorevole per la comunità".

Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo a Carpi, ricorda che "la parola ‘informare’ deriva dal latino, ‘dare forma’, ‘istruire’. Quello che ’Il Resto del Carlino’ ha fatto con passione. In un tempo che corre veloce, è riuscito a evolversi senza perdere i suoi principi fondanti: i suoi articoli sono servizi per la comunità.

Un impegno che parte dai territori, cuore pulsante del giornale, dove ogni notizia trova radici profonde dando voce a persone e a storie".

Maria Silvia Cabri