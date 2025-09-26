La ‘zampata’ di Minesso. Un gol da storia gialloblù

Aprite il cassetto dei ricordi e viaggiate nel passato. Non molto, in realtà. Di appena tre anni. E arriverete all’ultimo incrocio in serie B tra Modena e Pescara, non esattamente una partita come le altre, non proprio un appuntamento per cuori deboli. Esistono momenti destinati a diventare iconici nell’economia di una stagione, momenti decisivi che indirizzano e costruiscono un successo: così fu per i canarini di Attilio Tesser quel 28 febbraio 2022. Il duello verso la promozione diretta in cadetteria si stava facendo sempre più agguerrito, la Reggiana tallonava il Modena, capolista del girone B, e ogni minimo passo falso voleva dire offrire all’avversario la possibilità di ribaltare tutto. Non brillantissima ma sempre efficace, in quel periodo, la compagine di Tesser, reduce dal successo di misura a Viterbo, deve cogliere l’occasione di allungare a +5 sui granata, fermati alla 29esima giornata sul pari ad Ancona la domenica. Il lunedì sera, al Braglia arriva il Pescara.

Gli abruzzesi di Auteri occupano il quinto posto, offrono un calcio offensivo, nel primo tempo si rendono più pericolosi e lasciano intendere che non sarà serata così semplice. Nella ripresa, come di consueto, Tesser sposta Azzi in avanti ed inserisce l’uomo della provvidenza, Mattia Minesso. Il Pescara resta in dieci nell’ultimo quarto d’ora, la spinta gialloblù aumenta fino al forcing nei minuti di recupero e per la precisione al 94’ la zampata di Minesso consegna alla storia quella che può essere considerata la vittoria che lanciò il Modena verso la B, forse un gradino sotto a quella sull’Imolese targata Gagno. Pareva essere scritto, quel finale. Così come tante emozioni vissute di una stagione incredibile che i tifosi canarini mai dimenticheranno.

Tre anni dopo, il Pescara torna in Emilia e lo fa dopo un poker rifilato all’Empoli, con qualche certezza in più rispetto all’inizio del campionato e con Vivarini in panchina. Poco o nulla cambierà nel Modena, Sottil accompagnerà la vigilia con i soliti ballottaggi noti ma facilmente risolvibili. Perché Di Mariano ha saputo conquistarsi la titolarità e perché Zanimacchia e Zampano sono inamovibili. Adorni ci prova ma al momento è avanti Dellavalle, Pyythia e Sersanti si giocano l’unica maglia disponibile a centrocampo. Anche questa volta, Modena-Pescara vale il primato. Per quanto possa pesare in questo momento (poco, naturalmente) provare a rimanere lassù male non fa al morale e alla fiducia. Almeno fino alla sosta, dopo la quale ci sarà il big match col Palermo.

Alessandro Troncone