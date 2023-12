La ’zona 30’ divide i Dem. Sorpresa sui migranti

Dalla ’Città30’ alla raccolta differenziata, senza tralasciare le politiche abitative per giovani coppie, studenti e famiglie in difficoltà e il nodo legato al tema sicurezza. Non avrà natura campionaria, ma il questionario ’La città che vorrei’ che il Pd ha rivolto ai 9mila iscritti ed elettori delle primarie nelle 14 assemblee dei circoli cittadini, ha ottenuto poco più di 1000 risposte e ci restituisce un’idea delle priorità del partito per l’imminente campagna elettorale. Nell’assemblea di lunedì Sergio Duretti ha illustrato i risultati riportando un’opinione generalmente positiva l’opinione sull’operato dell’attuale amministrazione comunale, che ha visto oltre l’80% dei votanti esprimere un parere soddisfatto.

Nella fattispecie, i quattro aspetti che hanno riscosso il maggior numero dei consensi sono stati la gestione del sindaco, l’aumento del turismo, l’attenzione alla crescita economica e l’impegno per promuovere una città moderna. Venendo alle criticità, in ordine di preferenza, si segnalano microcriminalità, modello di raccolta rifiuti, viabilità e parcheggi e, infine, inquinamento ambientale. A tal proposito, sono state elencate cinque priorità in vista dei prossimi dieci anni, tra le quali si segnalano, sempre in ordine di importanza, quella di affrontare il problema delle cosiddette "baby gang", attuare politiche per la casa finalizzate ad affitti calmierati, dedicare attenzione al tema della mobilità, contenere il consumo di suolo e migliorare la gestione della raccolta differenziata.

Riguardo, invece, al discusso tema della Città30, indicato dalla segretaria Venturelli come una delle iniziative da prendere in considerazione in vista delle elezioni, gli stessi iscritti sono divisi: se quasi il 50% ritiene di essere d’accordo con la progettazione di zone con limite dei 30 km/h per le automobili, il 40% è contrario, mentre il restante 10% indeciso.

Venendo agli anziani, si richiede di ottimizzare i servizi di assistenza domiciliare e i posti disponibili nelle Case di Residenza Anziani (Cra). Un dato che fa riflettere proviene dalla spinosa questione migranti: se la maggior parte di chi ha votato ritiene che la chiave sia una migliore integrazione attraverso opportunità di lavoro e un modello di accoglienza fondato su diritti e doveri, si registra quasi un 10% tra coloro che ritengono l’accoglienza sbagliata a prescindere.

