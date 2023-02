"La Ztl allargata è la fine del centro storico"

Proseguono le polemiche dopo l’approvazione della delibera di Giunta in tema di ‘Modifiche alla viabilità e alla sosta in Centro storico’, che prevede di ampliare la Zona a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali (Ap). "L’ampliamento della Ztl è un grave errore - commenta Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia -. Il Pd non vede le conseguenze negative, sintomo di miopia e incapacità di leggere i bisogni della città. Senza un serio progetto di rilancio della piazza e delle vie adiacenti, e di promozione dei luoghi, l’estensione sarà la pietra tombale sul futuro del centro storico. Siamo contrari all’idea e a fianco di commercianti e residenti che vogliono vivere il centro e che hanno contribuito a farlo crescere negli anni d’oro investendo su di esso. La scelta di disinvestire sul centro, preferendo e incoraggiando le numerose aperture di centri commerciali, è solo politica della sinistra che amministra la città". FdI ha presentato una mozione per chiedere un Consiglio comunale aperto sul nodo contestato della Ztl in centro: "La differenza tra Fratelli d’Italia e il Pd – commenta Federica Boccaletti, prima firmataria della mozione - è che noi mettiamo al centro i cittadini, mentre il Pd va avanti senza alcuna esitazione su una scelta calata dall’alto sulla testa dei cittadini, nonostante le numerose perplessità avanzate da residenti e commercianti, preoccupati delle ripercussioni su un centro storico già alle prese con enormi difficoltà tra cui un degrado crescente. Prendere questa decisione ora, in un momento così difficile e senza creare le necessarie condizioni (ad esempio adeguati parcheggi), significa condannare il centro storico, cuore di Carpi".

Perplessità sono sollevate anche da alcuni commercianti del centro storico: "Come più volte detto – sottolinea Luca Semellini titolare di Bao, anche a nome di altri colleghi – non siamo contrari a priori alla chiusura di alcune strade, ma reputiamo essenziale che, prima di fare partire il progetto, sia affrontato il tema cruciale dei parcheggi. Come può l’assessore Gasparini affermare che ‘questo farà bene al commercio’, prima di avere risolto il problema delle soste? Non basta usare la pittura e cambiare gli stalli da bianco (gratis) a blu (pagamento) per avere più ricambio: occorre considerare quelli che saranno riservati ai residenti e che il cliente desidera trovare il parcheggio vicino, altrimenti è spronato ad andare nei centri commerciali. L’amministrazione ha incontrato le associazioni di categoria, ma non noi commercianti, e siamo venuti a conoscenza dei cambiamenti solo a cose fatte. Concordiamo per una Ztl ma che sia vivibile, accessibile, fruibile: ora stanno facendo il contrario".

Maria Silvia Cabri