L’abbraccio degli ospiti: "Una voce affidabile"

"Una voce affidabile, capace di raccontare il territorio di Modena in tutte le sue sfaccettature in modo equilibrato e completo". È quanto emerge dal racconto dei partecipanti che ieri sera hanno affollato il Teatro della Fondazione San Carlo. Non solo lettori, ma anche autorità civili e religiose, imprenditori e cittadini, presenti per omaggiare la storia del giornale modenese.

"Per noi modenesi – ha raccontato Mirco Ghirardini – il Carlino è un’istituzione. Speriamo che continui ancora a lungo. Sono particolarmente affezionato al formato cartaceo: mi piace sfogliare le pagine, dalla cronaca agli avvenimenti locali". Giuseppe Marasti, dirigente industriale, ha ricordato il percorso di rispetto e collaborazione che lo ha legato al quotidiano durante la sua carriera. "Nel corso del tempo – le parole di Marasti – ho conosciuto tanti giornalisti del Resto del Carlino e c’è sempre stato un rapporto di grande stima. A mio avviso, in un periodo in cui è sempre più difficile fare informazione corretta e obiettiva, il pregio principale del Carlino è quello di riuscire a mantenersi equilibrato".

Alberto Crepaldi, segretario generale di Confcommercio Modena, ha elogiato la sinergia tra il quotidiano e la città. "Tra le qualità che più apprezzo del Carlino – ha detto Crepaldi – c’è la capacità di essere un perfetto interprete del sentimento della cittadinanza, con grande attenzione ai temi più sentiti dai modenesi". Sergio Romagnoli, direttore del Mercato Albinelli, ha ricordato un legame personale con la redazione di Modena. "Ricordo che quando tanti anni fa iniziai a lavorare in Lapam – la testimonianza di Romagnoli – il mio responsabile era Luigi Giuliani, e grazie a lui ho visto crescere tanti giovani giornalisti del Carlino che in seguito hanno fatto carriera".

Voci anche dalla politica, con il senatore Michele Barcaiuolo che ha elogiato il Carlino per il suo legame con il territorio. "Il Resto del Carlino – ha sottolineato Barcaiuolo – è da sempre una voce autorevole e radicata nel nostro territorio. In 140 anni ha saputo raccontare l’evoluzione delle nostre comunità, interpretando con sensibilità i cambiamenti, le difficoltà e le eccellenze locali". Per l’onorevole Stefano Vaccari, l’anniversario del Carlino rappresenta una festa per tutta la città. "In tutti questi anni – ha rimarcato Vaccari – il Carlino ha garantito il diritto all’informazione, che rappresenta anche un senso di appartenenza alla comunità da parte di cittadini, imprese, istituzioni, partiti e società civile. Questo anniversario è una festa per tutta la comunità modenese".

Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena, ha messo in luce l’importanza del quotidiano come parte della storia e dell’identità modenese. "Questa sera – il commento di Molinari – abbiamo ripercorso una storia bellissima con un racconto meraviglioso che speriamo possa continuare ancora a lungo". In conclusione, Gabriella Gibertini, presidente di Assohotel Confesercenti Modena, si è detta emozionata per la serata. "È stata una splendida serata con ospiti importantissimi che hanno raccontato in modo egregio come la storia di Modena e quella del quotidiano si siano costantemente intrecciate".