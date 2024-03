L’abbraccio dei compagni: "Ti porteremo con noi all’esame"

"Cara Arianna, tutta la tua scuola ti porterà nel cuore per sempre. Sei con noi". Sono le toccanti parole scritte a nome di tutti i docenti e gli alunni delle scuole medie Guido Fassi, quelle che frequentava la 13enne Arianna Giaroli morta venerdì pomeriggio. Ieri mattina tutti i suoi compagni e compagne della 3^ B sono andati a portarle l’ultimo saluto, consegnando alla mamma e al papà dei pensieri scritti in memoria della giovane amica. "I ragazzi – afferma Chiara Penso, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Carpi 2, di cui fanno parte le medie Guido Fassi – stanno vivendo un momento di grande smarrimento e dolore, cui non erano preparati. Ma neppure noi adulti lo eravamo, è un qualcosa più grande di ognuno di noi. Questa mattina (ieri, ndr) tutti i suoi compagni, e qualche amica di altre sezioni, sono andati a darle l’ultimo saluto, accompagnati dagli insegnanti. Hanno dimostrato grande maturità, si sono tutti avvicinati a lei per starle vicino come in un simbolico abbraccio finale".

"Domani grazie al supporto dei counsellor, inizieremo a strutturare in classe un percorso per parlare con i ragazzi del lutto e di come elaborarlo. Hanno condiviso una parte importante dei loro anni con Arianna e ora è nostro compito fornire loro gli strumenti idonei per affrontare questo momento. Non solo: è nostra intenzione coinvolgere anche i genitori, in una positiva sinergia tra scuola e famiglie, per aiutarli a riprendere la loro quotidianità, sia pure con quel senso di vuoto che resterà".

La scuola intende, inoltre, ricordare Arianna anche nel futuro: "Durante l’esame di terza media che simbolicamente chiuderà il cerchio del loro percorso alle medie – prosegue la preside – ricorderemo la giovane, nel grande rimpianto di non vederla tra i banchi ad affrontare le prove. Poi stiamo pensando di realizzare qualcosa per tramandarne la memoria per sempre. E’ un modo per accompagnare i nostri ragazzi e, in un certo senso, anche la stessa nostra Arianna: la famiglia, pur molto provata nel momento dell’estremo dolore, questa mattina (ieri, ndr) ha accolto molto affettuosamente e con trasporto tutti i suoi compagni e vogliamo mantenere questo legame. Se, come sembra, nei prossimi giorni verrà celebrata una messa in suffragio della giovane, noi ci saremo, perché lei resterà sempre in noi".

Fuori dai cancelli della scuola è ancora appeso il grande telo bianco su cui i compagni di classe hanno scritto: ‘Ari, sarai sempre nel nostro cuore’.

Maria Silvia Cabri