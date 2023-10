"Laboratori attivi nonostante i cantieri"

"La sicurezza di studentesse e studenti è la priorità assoluta di questa scuola". Queste le parole con cui Stefania Giovanetti, dirigente scolastico del Fermi, spiega la necessità degli interventi strutturali in fase di realizzazione da parte della Provincia che restituiranno agli allievi dell’istituto un ambiente più affidabile e all’avanguardia.

"Il Fermi – spiega Giovanetti – è un’istituzione storica che ha dato tanto a questa città, tuttavia oggi presenta strutture datate che hanno bisogno di un rinnovamento immediato. I disagi dovuti alla presenza di un cantiere si sono fatti sentire durante l’anno scolastico appena trascorso e proseguiranno ancora nei prossimi mesi con l’inizio del secondo stralcio, tuttavia, grazie alla collaborazione della Provincia di Modena, stiamo permettendo che la scuola continui a esprimere una funzione educativa di eccellenza".

Come fa notare la dirigente, infatti, i lavori in corso non hanno implicato e non implicheranno la chiusura dei laboratori, che sono l’anima della scuola e, probabilmente, il segreto del successo dei tre indirizzi dell’istituto: chimica, automazione e telecomunicazioni, che ogni anno vedono arrivare da tutto il territorio modenese un numero elevatissimo di richieste di iscrizione. "Mantenere tutti i laboratori attivi – racconta la dirigente – è stato importantissimo. In questa scuola il laboratorio non è soltanto un luogo, ma una ‘forma mentis’ dove gli studenti si esercitano, apprendono e maturano competenze nuove che li proiettano direttamente verso il mondo del lavoro". Dalla prossima settimana, è previsto l’inizio del secondo stralcio di interventi che riguarda l’adeguamento sismico e porterà altre classi lontano dalla sede principale di via Luosi.

"Da quest’anno – prosegue Giovanetti – condivideremo alcune classi con il Barozzi nella succursali di via Rainusso. Oggi abbiamo più di 1200 studenti iscritti dislocati su tre sedi, ma sappiamo che presto potremo accoglierli tutti in un unico polo capace di offrire un ambiente più sereno e innovativo". Alle parole della dirigente fa eco l’Ufficio scolastico provinciale, rappresentato da Maria Teresa Figliomeni: "In questa scuola è stata messa in atto una serie di interventi che guardano al futuro. È vero, è un disagio per gli studenti e il personale scolastico, che vogliamo ringraziare per la collaborazione, ma una scuola più sicura è un dovere al quale tutte le istituzioni sono chiamate a rispondere".

