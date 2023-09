L’Abracadam aziona la cinepresa

Uno spazio dedicato al cinema dove offrire corsi di recitazione, sceneggiatura e teatro: è il nuovo progetto portato avanti da ‘L’Abracadam’ (in foto), l’associazione di Fiorano Modenese consolidatasi come punto di riferimento nella danza e nel musical, che si è ingrandita e ha deciso di allargare i suoi orizzonti offrendo la possibilità di cimentarsi anche in lezioni di cinema. Attori e registi, nomi noti nel territorio modenese, saranno i coordinatori dei corsi dai quali usciranno i primi cortometraggi originali targati ‘L’abracadam’. "La voglia di sperimentare e di osare, in un territorio affascinante come quello del cinema, viene da una delle nostre passioni più grandi – il commento di Luca Ravazzini, direttore artistico e insegnante di musical e teatro de ‘L’Abracadam’ –. Da amanti dei film, abbiamo sempre avuto il desiderio di condividere questa passione e ora che abbiamo lo spazio adatto, non vediamo l’ora di cominciare". Fin dalla sua nascita, nel 2017, l’obiettivo de ‘L’Abracadam’ è stato mantenere viva la tradizione del teatro, della danza e del canto: ora si aggiunge un tassello in più. Restando in tema grande schermo, l’associazione ha in produzione anche lo spettacolo ‘CinePark’: un viaggio nella storia del cinema attraverso monologhi, immagini e colonne sonore tra le più iconiche di sempre. Debutto il 15 ottobre alle 19 presso il Teatro Tempio di Modena.