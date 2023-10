Labruscolonga, taglio del nastro con il governatore Bonaccini

A tagliare il nastro della ventesima Lambruscolonga alle 18.30 di oggi sarà il governatore Stefano Bonaccini, da sempre vicino al territorio e sostenitore di ogni sua eccellenza.

Nel contesto il presidente della Regione sarà premiato dagli organizzatori della Lambruscolonga: un gesto simbolico di ringraziamento per il costante impegno a favore dei cittadini Emiliano romagnoli e dei loro territori.

La ventesima edizione è dedica al Cavallino e al Drake con 4 percorsi che toccheranno i luoghi dove è stato girato il film con l’esposizione di auto storiche a cura del Club Motori Modena, e una splendida Ferrari Ferrari 208 Turbo anno 1983 della collezione Giacobazzi Vini, oltre a un red carpet dove saranno presenti i meccanici Ferrari che sono stati anche attoricomparse nel film Ferrari. Oltre al governatore Bonaccini è prevista la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, i rappresentanti delle cantine vinicole assieme allo staff organizzatore che darà il via alla ventesima edizione con un brindisi iniziale con prodotti a marchio Conad, che anche offrirà i premi enogastronomici per il primo premio ’Lambruscolonga’ assegnato a Luca Marchini per i 20 anni dell’Erba del Re, consegnato dalle mani di Jessica Marchetti (Maison Marchetti) che per l’occasione indosserà un abito dedicato proprio al film “Ferrari” creato per la Lambruscolonga.