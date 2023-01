L’abuso d’ufficio va abolito

Roberto

Ricco*

Il vasto programma di riforme annunciato dal Ministro Carlo Nordio su gangli vitali della giustizia penale è stato salutato con favore dall’avvocatura italiana, che intravede in molte proposte dell’ex magistrato veneziano un importante mutamento culturale in attesa di verificare quali fatti concreti seguiranno da parte della nuova maggioranza di governo. Il Ministro e la Premier Giorgia Meloni in un suo recente intervento davanti all’associazione dei sindaci italiani, hanno annunciato l’abrogazione in tempi rapidi del reato di abuso d’ufficio, da molti criticato per la sua evanescenza e per l’impatto negativo sulle pubbliche amministrazioni, prigioniere della "paura della firma" e della burocrazia difensiva che troppo spesso impediscono o rallentano le decisioni degli amministratori per il timore di finire indagati. Una timida e deludente riforma era già stata varata nel 2020: nonostante una limitazione dell’area di rilevanza penale della condotta di abuso d’ufficio connessa alla violazione di leggi, aveva lasciato immutata l’altra fattispecie di mancata astensione in caso di conflitto di interesse con esiti statistici che la dicono lunga sull’inutilità del mantenimento del reato d’abuso d’ufficio nel nostro sistema punitivo. Stando ai dati del Ministero della Giustizia pubblicati dal Sole24Ore, si può infatti osservare come nel 2021 su 5.418 procedimenti definiti in fase di indagini preliminari, le archiviazioni sono state ben 4.613, oltre l’85 per cento, mentre le sentenze di condanna pronunciate nel 2021 ammontano a sole 27 e i "patteggiamenti" ad appena 35. Le assoluzioni sono oltre 260. L’abuso d’ufficio va dunque definitivamente abolito essendo già sanzionato quando integra reati più gravi ed a causa della sua eccessiva indeterminatezza finisce col sottoporre il potere politico ed amministrativo ad un indebito controllo preventivo dell’autorità giudiziaria penale causando gravi ripercussioni sulla qualità e sulla celerità delle decisioni degli enti pubblici.

*Camera Penale di Modena