L’Accademia di cucina premia il ’Cantacucco’

Premio di ‘Buona Cucina’ al ristorante Cantacucco di Missano di Zocca, concesso dall’Accademia italiana della Cucina. La consegna è avvenuta venerdì sera alla presenza di autorità zocchesi. "Il ristorante – ha sottolineato Rosalba Caffo Dallari, delegata di Terre Modenesi – in questi ultimi tempi ha ricevuto riconoscimenti nelle guide 2023 di Osterie d’Italia Slow Food e della Guida on line del Gambero rosso, con il nostro premio aggiungerà il prestigio di una istituzione che ha delegazioni e legazioni mondiali, con lo scopo di promuovere e difendere la cucina italiana". Dal Cantacucco, "parte un messaggio di conservazione e risorsa territoriale che si apre al mondo. Per questo ci è sembrato corretto consegnare il premio durante la VIII settimana della cucina italiana nel mondo che si svolge dal 13 al 19 novembre con il tema ‘A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto’".

w. b.