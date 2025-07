L’accordo strategico. Penske Automotive rileva. Concessionaria Ferrari

Penske Automotive Italy annuncia l’acquisizione della Concessionaria Ferrari Ineco di Modena. Con questa operazione, Penske Automotive rafforza ulteriormente la propria presenza nel segmento luxury nel mercato automobilistico italiano.

Ferrari Modena, nuovo nome della concessionaria nel cuore della Motor Valley e punto nevralgico per l’intera Emilia-Romagna, sarà un punto di riferimento per tutti gli appassionati del brand Ferrari. Ferrari Modena offrirà un servizio di vendita e post-vendita altamente specializzati, con l’obiettivo di garantire ai clienti un’esperienza esclusiva ed in linea con i valori e la tradizione di Ferrari e Penske.

La partnership tra Penske Automotive Group e Ferrari ha una portata globale, con sedi negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. L’acquisizione di Ferrari Modena, nelle immediate vicinanze della fabbrica Ferrari di Maranello, rafforza ulteriormente la partnership fra le due aziende.

Andrea Mantellini, CEO & Managing Director di Penske Automotive Italy, si è dichiarato soddisfatto: "Siamo estremamente onorati ed orgogliosi di annunciare la nascita di Ferrari Modena. Questa acquisizione rappresenta per Penske Automotive Italy un passo strategico fondamentale ed incrementa in maniera significativa la presenza del nostro Gruppo nel mercato italiano nel segmento luxury. Il nostro obiettivo è di offrire ai clienti Ferrari un’esperienza esclusiva che vada oltre l’acquisto della vettura, valorizzando l’unicità ed i valori del brand Ferrari". Elena Alberti, Managing Director & Cfo di Pag Italy, ha aggiunto: "Da tempo aspiravamo a instaurare una collaborazione con Ferrari anche in Italia, e siamo orgogliosi di aver portato a termine un’acquisizione di tale rilievo strategico proprio nella Motor Valley. Questo progetto non rappresenta soltanto un’estensione della nostra presenza territoriale, ma incarna l’incontro tra l’eccellenza e la passione del marchio Ferrari e l’approccio manageriale consolidato del nostro Gruppo".

Con l’acquisizione di Ferrari Modena, Penske Automotive Italy prosegue con determinazione il proprio percorso di crescita nel segmento premium luxury in Italia.