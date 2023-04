"L’accordo sul Novi Park continua a fare danni"

Sosta più cara: la novità viene commentata da politici e consumatori. "E’ un bene non vengano ritoccati gli abbonamenti – spiega Andrea De Pietri dell’associazione Modena Volta Pagina – ma è male ciò avvenga a spese della casse comunali, cioè di tutti noi cittadini. Ed è malissimo che Modena Parcheggi incassi l’aumento Istat sulle tariffe della sosta, intascando questi maggiori introiti ed utilizzandoli a sua discrezione". De Pietri non fa sconti: "Si conferma così il pessimo risultato della scelta comunale del project financing di Modena Parcheggi al Novi Sad, dove è stato creato un enorme parcheggio per quasi metà sempre inutilizzato, che per essere ripagato sottrae al Comune l’incasso ed anche la gestione di tutti i parcheggi a pagamento in città. Quell’incredibile accordo sottoscritto dal Comune col privato prevede che, ancora per decine di anni, Modena Parcheggi incasserà tutti i proventi della sosta, per di più potendo adeguare le tariffe all’inflazione. Non c’é la scala mobile per i salari, c’é per i parcheggi. Una follia! Un accordo capestro a causa del quale, a esempio, il Comune non riesce ad ampliare le aree libere come accade in piazza Sant’Agostino. Di questo disastro gestionale gode solo il privato gestore dei parcheggi che è sempre più remunerato: il sindaco Muzzarelli non aveva annunciato un referendum sul sistema della sosta?". Intervengono anche i consumatori. "Ho fatto un veloce calcolo – spiega Marzio Govoni, presidente Federconsumatori nella provincia di Modena – e considerando gli adeguamenti previsti nel contratto parcheggi-sosta ci sarebbero aumenti di 250-350 euro nelle buste paga dei lavoratori. Non intervengo sulle scelte fatte dal Comune in questa occasione anche se va detto che il contratto con Modena parcheggi per il Novi Park e il piano della sosta venne firmato in tempi ben diversi dagli attuali. Quelle clausole sono penalizzanti, ma appunto pensate in altra epoca storica. Per quanto riguarda invece l’andamento dei prezzi debbo dire che né la nostra associazione né le altre siamo state coinvolte: avremmo approfondito perché senz’altro ci sono degli effetti perversi che certo non favoriscono l’afflusso in centro storico e chi parcheggia insomma ci rimette. Non posso però non notare, in generale, che noi più volte abbiamo chiesto si mettesse sotto osservazione l’andamento di prezzi e tariffe in città e a maggior ragione in provincia dove nessuno monitora nonostante i tanti cittadini che da Modena vanno ad abitare nei paesi. C’è stato un segno di attenzione solo una volta da parte del prefetto, poi più nulla, ma è un tema urgente e forse i consumatori possono essere un interlocutore".

Stefano Luppi