L’Acetaia Malpighi si alza. Via libera dal Comune

Il Consiglio comunale di Modena ha dato il via libera all’unanimità alla variante agli strumenti urbanistici comunali per l’ampliamento dell’edificio dell’Acetaia Malpighi (Wbm srl), in via Emilia est, in elevazione rispetto all’edificio già esistente, con funzione direzionale.

"L’interesse pubblico dell’intervento – ha affermato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli presentando la delibera – è già nella filiera all’interno della quale operiamo, cioè l’agroalimentare, con uno dei prodotti più identitari del territorio, l’aceto balsamico di Modena Dop Igp. L’azienda fa questo intervento con il massimo dell’attenzione anche rispetto alla riqualificazione ecologico-ambientale dell’area circostante. Per le finalità, per il fatto che non costituisce espansione, che si riqualifica una sede già presente in città e che è prevista la sistemazione del verde nell’immediato contorno – ha aggiunto – riteniamo sia un intervento da apprezzare e sostenere, confermando l’esito della Conferenza dei servizi e quindi approvando la variante urbanistica".

La deliberazione del Consiglio comunale, infatti, va a ratificare la proposta di variante agli strumenti urbanistici approvata in sede di Conferenza dei servizi con pareri favorevoli con prescrizioni. L’esito della Conferenza è arrivato dopo il periodo di pubblicazione del progetto senza che siano pervenute osservazioni e a seguito del parere del Quartiere 2 Crocetta-San Lazzaro-Modena est e della Commissione Qualità, paesaggio e ambiente.

Vandelli ha spiegato che l’Acetaia Malpighi ha diverse sedi in cui sviluppa l’attività e che quella di via Emilia est è dedicata alla fase più industriale dell’imbottigliamento e confezionamento dell’aceto balsamico, ma anche a luogo di rappresentanza, oggi ritenuta piccola rispetto al fabbisogno dell’azienda. "L’impresa – ha affermato – chiede di poter realizzare un piano in più in elevazione per metà edificio, quindi senza espansione, con incremento di superficie di poco maggiore ai 200 metri quadrati. L’intervento comporta un aumento della capacità insediativa dell’area e una minore distanza dal confine. Con l’ampliamento, Malpighi procederà anche alla riqualificazione di tutti gli spazi al piano terra dell’edificio esistente e delle aree verdi private, con l’integrazione e sostituzione di alcune alberature su via Gazzotti, la predisposizione di aree di sosta per le biciclette e la ricarica elettrica".