L’aceto balsamico protagonista anche a Vinitaly. "Grande opportunità"

L’Aceto Balsamico di Modena Igp assieme all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop protagonisti anche a Vinitaly. Una degustazione dei pregiati condimenti è infatti in programma per domenica alle 12 nel padiglione Emilia-Romagna.

Una degustazione sensoriale che servirà a guidare i partecipanti nella scoperta di tali eccellenze agroalimentari dai connotati unici, nelle loro principali componenti di aroma e gusto, accompagnati dalla narrazione di una storia che identifica e caratterizza il territorio modenese da secoli.

"Essere presenti a Vinitaly su questo palcoscenico internazionale straordinario – spiega il direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp Federico Desimoni – è un’opportunità imperdibile. Il Padiglione Emilia-Romagna è la location migliore per raccontare il Balsamico, un prodotto che nasce da un utilizzo unico e tutto modenese dell’uva, del suo mosto cotto e dell’aceto di vino. Un condimento ed ingrediente unico, che tutti utilizzano ma che in pochi ancora conoscono: crediamo che la presenza a Vinitaly sarà l’occasione per offrire una esperienza immersiva e sensoriale, apprezzandone l’unicità e le caratteristiche".

L’Aceto Balsamico di Modena è il quinto prodotto italiano agroalimentare Dop Igp per valore della produzione, nonché quello maggiormente esportato. Ottenuto dal mosto di sette vitigni tipici, con l’aggiunta di aceto di vino e di aceto vecchio di almeno 10 anni, l’Aceto Balsamico di Modena IGP è un prodotto dalle caratteristiche uniche, in grado di esaltare e impreziosire le portate più diverse, dall’antipasto al dolce, ma trovando spazio anche nella mixology e nella cucina fusion. Con una un valore al consumo che supera il miliardo di euro, oggi l’Aceto Balsamico di Modena IGP è utilizzato sia dai grandi chef che nelle cucine di tanti appassionati di tutto il mondo .