Lacrime e palloncini per l’addio a Daniela

"Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò".

E’ sulle note di Irama che i tantissimi amici e parenti hanno dato ieri l’ultimo straziante addio a Daniela Agata Aiello, la studentessa di 17 anni investita mentre attraversava la strada, insieme ad un’amica la sera di domenica 29 gennaio.

Le giovani erano state travolte da un Suv in viale Monte Kosica. L’amica di Daniela è ancora ricoverata all’ospedale. Ieri, nella cappella della casa funeraria Terracielo c’erano oltre trecento persone che, con il dolore nel cuore hanno presenziato alle esequie celebrate da Don Luca Fioratti, parroco di Vignola e amico di famiglia della 17enne. "Oggi c’è stato il funerale della mia amica – afferma commosso Luciano – Semplicemente straziante. Quando sono entrato a vedere Daniela, nel suo volto ho visto la tranquillità che tanto desiderava. Avevo il cuore frantumato in mille pezzi, ma ho cercato lo stesso di farmi forza perché Daniela mi diceva sempre di essere forte: non le piaceva vedermi triste. C’erano tanti suoi amici e persone a lei care che le volevano un bene dell’anima".

"Quando la cerimonia è finita – continua – abbiamo fatto volare i palloncini in cielo ma, quando mi sono avvicinato alla bara per salutarla un’ultima volta, non sono riuscito a trattenermi e sono scoppiato a piangere. Daniela non sarà mai morta, perché Daniela vivrà dentro ai nostri cuori, e nei nostri ricordi più belli con lei. Daniela ha lasciato dentro al cuore di ognuno di noi il suo stupefacente sorriso, il suo amore, la sua gioia, la sua determinazione. Voglio che lei sappia che sarà sempre dentro al mio cuore come io lo ero nel suo. Ciao bellissimo angelo, non è un addio ma un arrivederci".

La partenza del feretro è stata accompagnata dalle canzoni che più amava Daniela, Ovunque Sarai, di Irama, Blu Celeste di Blanco e I Wanna Be Yours, un Brano di Arctic Monkeys. La salma della 17enne è stata tumulata nel cimitero di Roteglia, nel reggiano.

Valentina Reggiani