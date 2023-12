Lacrime per Preci, Goldoni e Sala: "Gli incidenti sono come una guerra"

Un commozione profonda e composta tra i tanti presenti ieri pomeriggio alla chiesa di Gesù Redentore di via Leonardo Da Vinci all’ultimo saluto a Paolo Preci, la madre Maria Goldoni e il cugino Umberto Sala, le tre vittime del drammatico incidente avvenuto mercoledì scorso sulla Nuova Estense all’altezza di San Dalmazio. Una cerimonia unica per una famiglia improvvisamente straziata dal dolore. Le tre bare vicine sommerse dai fiori; quella di Paolo Preci, 59 anni, ex dipendente di Confcommercio Modena, la mamma Maria Goldoni , 83 anni e il cugino di Preci, Umberto Sala, 73 anni; ex bancario all’Unicredit e storico volontario della Croce blu; tre vite cancellate in un colpo mercoledì scorso quando la Dacia Duster su cui viaggiavano provenendo da Lama Mocogno dove la famiglia possiede un’abitazione, si è scontrata con un camion che viaggiava nella direzione opposta sul viadotto Malandrone, uno schianto frontale che non ha lasciato scampo a nessuno dei tre. Una piaga quella degli incidenti stradali che lo stesso don Paolo Bellentani, che ha celebrato la cerimonia funebre, ha definito durante l’omelia "una guerra con risultati tragici nelle famiglie e nelle comunità". Famigliari, amici, conoscenti si sono riuniti per ricordare le tre vittime. Tanti anche gli amici e i colleghi della Croce Blu che hanno voluto onorare con la loro presenza Umberto Sala. "Per 43 anni siamo stati colleghi in banca e in seguito alla Croce Blu – ha detto commosso Giuliano Macchitelli – lo avevo incontrato pochi giorni prima, mi raccontava della casa di Lama Mocogno dove andava spesso e dove d’estate gli piaceva fare lunghe passeggiate. Era una brava persona, molto generoso, non diceva mai no. Lascia un dispiacere enorme a tutti coloro che lo conoscevano". Emanuela Zanasi