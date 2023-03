L’addio a don William Ballerini Fu parroco a San Martino Spino

Si è spento al tramonto di domenica 26 marzo presso la Casa del Clero di Carpi dove era ospite da diversi anni, Don William Ballerini. Il sacerdote aveva 83 anni, era nato infatti a San Martino Spino il 26 gennaio 1940. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1966 da monsignor Artemio Prati, nei primi anni di ministero ricopre diversi incarichi, cappellano a Novi, Quarantoli, Mortizzuolo, poi la prima esperienza come parroco “vicino a casa” a Gavello nel 1974. Seguono altri trasferimenti segno di una totale disponibilità e obbedienza Santa Croce, Gargallo, Rovereto e Sant’Antonio in Mercadello, così come rettore della Chiesa dell’Adorazione, assistente spirituale dell’Apostolato della Preghiera. Nel 2003 è il vescovo Elio Tinti ad affidare a don William la “sua” parrocchia di San Martino Spino, che ha guidato fino a che le condizioni di salute gli hanno consentito di sostenere le fatiche del ministero. Trasferitosi a Carpi, ha ricevuto la nomina a canonico della Cattedrale nel 2018 ed è divenuto canonico penitenziere nel 2019. E’ stato apprezzato confessore e sempre disponibile alle collaborazioni con i Parroci.

Le esequie saranno celebrate dal vescovo Erio Castellucci oggi pomeriggio, alle 14.30, in Cattedrale. A seguire la salma sarà portata a San Martino Spino per un momento di preghiera, che comincerà intorno alle 16.30, e poi sepolta nel cimitero di San Martino Spino. La camera ardente è allestita in Seminario. Orari di visita, per quanto riguarda la mattinata odierna, dalle 9 alle 12.