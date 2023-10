L’addio a Ercole Toni: "Ha agito ogni giorno per il bene della comunità. È stato come un sindaco"

"Ogni giorno ha agito per la comunità, quando Modena chiamava rispondeva sempre ’presente’. Ercole è stato come un sindaco". Le parole, rotte dall’emozione, sono quelle di un ’altro’ sindaco, Gian Carlo Muzzarelli, che ieri ha voluto ricordare Ercole Toni al termine del funerale celebrato in Duomo. Toni, presidente dell’associazione Vivere Sicuri, storico volontario, con un passato da capo scout e in consiglio comunale, è morto all’età di 80 anni, in seguito a una malattia. Ieri in tanti si sono dati appuntamento in centro per stringerlo in un ultimo abbraccio: c’era la famiglia – la moglie Gianna, i tre figli e le amate nipotine – i suoi colleghi e amici volontari, con pettorina giallo fluorescente, alcuni scout e tanti amministratori del presente e del passato (tra loro anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini), che hanno voluto esprimere la riconoscenza della città a uno dei suoi pilastri. Perché Ercole, come ha ricordato don Giuliano Gazzetti in una coinvolgente omelia, "ha offerto per tutta la vita il suo lavoro e il suo impegno agli altri. Come cittadini e cristiani – ha detto – dobbiamo ringraziare Dio per averci dato una persona come lui, per questa importantissima testimonianza".

Don Gazzetti ha descritto Toni come un gigante buono: "Abbiamo bisogno di questi giganti, sono esempi che dobbiamo sforzarci di imitare". Poi ha ricordato la sua storia di lavoro e di impegno: "Era nato nel 1943, nel dopoguerra la sua famiglia era venuta giù dalla montagna per provare a costruirsi un futuro. Aveva iniziato come apprendista falegname, poi aveva lavorato all’Amcm, come operaio. Si era sempre distinto per la grande attenzione verso le persone. Ricordo che nel quartiere Crocetta in quegli anni iniziavano a presentarsi alcuni problemi dovuti alla coabitazione tra vecchi e nuovi residenti: lui si impegnò a fondo per creare condizioni di dialogo. Era bravissimo a non inasprire mai le posizioni, cercava il compromesso. Da capo scout – ha continuato don Gazzetti – è stato vicino a tanti ragazzi. Mi piace ricordare anche la sua profonda amicizia con don Gregorio Colosio: erano due forze della natura, una bellissima coppia che ha saputo fare tanto bene alla città".

E poi c’è Vivere Sicuri, l’associazione di volontari per cui Toni ha dato tantissimo. In tanti lo ricordano affaccendato a cancellare scritte ingiuriose con i suoi pennelli e il rullo. "Ercole era concreto, costruttivo, capace – ha detto Muzzarelli – Era sempre in movimento. Voleva una città bella e pulita. Mi diceva: mi serve una sede, mi serve la macchina, ho finito i colori. E noi gli davamo quello di cui aveva bisogno. Ringrazio la sua famiglia, che lo ha sempre seguito e l’ha lasciato fare: non era facile fermarlo, ma le cose che voleva fare erano sempre importanti per la comunità".

Commovente anche il ricordo di uno dei figli, Cristiano: "Eri il nostro eroe quando eravamo piccoli, lo sei rimasto quando siamo cresciuti. Sarà difficile perdonarti per il vuoto che lasci oggi. Siamo orgogliosi di te".