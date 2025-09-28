L’addio a Francesco Sireno: "Se n’è andato un fratello. Ci mancherà la sua umanità"

C’era tutto il suo ‘mondo’ ieri per dargli l’ultimo saluto, a dimostrazione del profondo segno che Francesco Sireno, il 40enne modenese, morto improvvisamente martedì, ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto o incontrato nel corso degli anni. ‘Checco’, come lo chiamavano i tanti amici, era lo storico chitarrista del gruppo musicale "Kaos India", ed è proprio la voce del gruppo, Mattia Camurri a ricordarlo con commozione: "Il primo ricordo che ho di lui – racconta Mattia – risale alle scuole superiori, quando si appassionò allo strumento della chitarra e leggeva erroneamente gli accordi al contrario: ecco perché gli diedi qualche dritta su come suonarli e chiaramente dopo pochissimo tempo migliorò tantissimo la sua tecnica ed era lui ad insegnare a me. Da lì è iniziato tutto, la nostra amicizia e l’amore per la musica ci ha poi portati a vivere insieme il nostro progetto più importante, i Kaos India, che più di un gruppo musicale era a tutti gli effetti diventata una seconda famiglia e anche per questo ci mancherà come un fratello". "Uno di quegli amici con cui vorresti condividere ogni cosa, dalle più leggere e divertenti a quelle più impegnative – prosegue il batterista Joe Schiaffi -. Un amico vero, dotato di grande intelligenza e sensibilità". Toccante anche il ricordo del cantautore modenese e amico storico, Andrea Govoni: "Siamo cresciuti insieme condividendo mille avventure e pensieri quotidiani profondi. E’ una perdita enorme per la comunità musicale modenese e la nostra compagnia storica. Ci lascia un fratello, amico di tutti, una persona unica, buona, leale, colta, ironica, con una passione infinita per la musica e un talento sia chitarristico che compositivo straordinario e anche una verve poetica nascosta. Francesco sapeva amare e farsi amare ed ogni cosa l’ha sempre fatta con amore. Mi unisco alla famiglia, a Mattia Camurri e Vincenzo Moreo (cantante e bassista dei Kaos India) a tutti gli amici e chi ha avuto la fortuna come me di conoscere questo grande artista".

Maria Silvia Cabri